ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق

پێش کاتژمێرێک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی بەرایی هەر دوو پرۆسەی دەنگدانی گشتی و تایبەتی ڕاگەیاند، هەروەها 12 ملیۆن و 9 هەزار و 453 کەس بەشدارییان لە پرۆسەی دەنگداندا کردبوو.

چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەغدا، ئەنجامی بەرایی هەر دوو دەنگدانی گشتی و تایبەتی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق ڕاگەیاند، بە گوێرەی ئەنجامەکانیش پارتی زۆرینەی دەنگەکانی بە دەست هێناوە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کۆمیسیۆن 99.98%ـی ئەنجامەکان، ڕێژەی بەشداریی لە هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی پەرلەمانی عێراق، گەیشتووەتە 56.11%.

پوختەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق - 2025:

کۆی گشتیی دەنگدەران (گشتی و تایبەت): 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 کەس

کۆی گشتیی بەشداربووان (گشتی و تایبەت): 12 ملیۆن و 9 هەزار و 453 کەس.

پرۆسەی دەنگدانی گشتی و تایبەت بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق

کاتژمێر 7ـی بەیانی بەیانی ڕۆژی یەکشەممە 9ـی تشرینی دووەمی 2025، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد و کاتژمێر 6ـی ئێوارە پرۆسەکە کۆتایی هات.

هەورەها کاتژمێر 7ـی بەیانی ڕۆژی سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد و کاتژمێر 6ـی ئێوارەش کۆتایی هات.

ئەنجامەکان بەو شێوەی خوارەوەیە:

بەغدا:

ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەنگیان داوە: 2 ملیۆن و 125 هەزار و 800 دەنگدەر.

ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان: 48.76%

هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان: 411 هەزار و 26 دەنگ.

حزبی تەقەدووم: 284 هەزار و 35 دەنگ.

هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسای: 228 هەزار و 103 دەنگ.

هاوپەیمانیی هێزی دەوڵەتی نیشتمانی: 138 هەزار و 802 دەنگ.

بزووتنەوەی سادیقون: 128 هەزار و 79 دەنگ.

هاوپەیمانیی عەزم: 127 هەزار و 832 دەنگ.

ڕێکخراوی بەدر: 116 هەزار و 545 دەنگ.

هاوپەیمانیی سیادە: 109 هەزار و 574.

حزبی حەسمی نیشتمانیی: 89 هەزار و 492 دەنگ.

نەینەوا:

ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەنگیان داوە: ملیۆنەک و 353 هەزار 365 دەنگدەر.

ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان: 65.09%.

پارتی دیموکراتی کوردستان: 189 هەزار و 120 دەنگ.

حزبی تەقەدووم: 157 هەزار و 283 دەنگ.

هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان: 146 هەزار و 724 دەنگ

حزبی نەینەوا بۆ گەلەکەی: 111 هەزار و 5 دەنگ.

هاوپەیمانیی عەزم: 100 هەزار و 853 دەنگ.

حزبی حەسمی نیشتمانیی: 89 هەزار و 492 دەنگ.

ڕێکخراوی بەدر: 77 هەزار و 6 دەنگ.

هەولێر:

ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەنگیان داوە: 798 هەزار و 986 دەنگدەر.

ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان: 71.65%.

پارتی دیموکراتی کوردستان: 369 هەزار و 118 دەنگ.

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 97 هەزار و 301 دەنگ.

ڕەوتی هەڵوێست: 63 هەزار و 288 دەنگ.

نەوەی نوێ: 39 هەزار و 911 دەنگ.

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 28 هەزار و 650 دەنگ.

کۆمەڵەی دادگەری: 13 هەزار و 772 دەنگ.

بەرەی گەل: 5 هەزار و 584 دەنگ.

حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان: 762 دەنگ.

سلێمانی:

ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەنگیان داوە: 738 هەزار و 285 دەنگدەر.

ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان: 60.15%

پارتی دیموکراتی کوردستان: 68 هەزار و 596 دەنگ.

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 240 هەزار و 899 دەنگ.

ڕەوتی هەڵوێست: 75 هەزار و 330 دەنگ.

نەوەی نوێ: 69 هەزار و 752 دەنگ.

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 65 هەزار و 295 دەنگ.

کۆمەڵەی دادگەری: 34 هەزار و 557 دەنگ.

بەرەی گەل: 10 هەزار و 921 دەنگ.

حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان: 4 هەزار و 818 دەنگ.

بەرەی تورکمانیی عێراقی: 580 دەنگ.

دهۆک:

ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەنگیان داوە: 623 هەزار و 852 دەنگدەر.

ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان: 77.47%.

پارتی دیموکراتی کوردستان: 413 هەزار و 698 دەنگ.

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 2 هەزار و 423 دەنگ.

ڕەوتی هەڵوێست: 18 هەزار و 314 دەنگ.

نەوەی نوێ: 14 هەزار و 671 دەنگ.

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 72 هەزار و 959 دەنگ.

کۆمەڵەی دادگەری: هەزار و 419 دەنگ.

بەرەی گەل: 2 هەزار و 778 دەنگ.

حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان: 295 دەنگ.

کەرکووک:

ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەنگیان داوە: 619 هەزار و 786 دەنگدەر.

ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان: 65.02%.

پارتی دیموکراتی کوردستان: 59 هەزار و 294 دەنگ.

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 178 هەزار و 629 دەنگ.

حزبی تەقەدووم: 107 هەزار و 16 دەنگ.

بەرەی تورکمانی یەکگرتوویی عێراقی: 66 هەزار و 175

حزبی هاوپەیمانیی عەرەبی لە کەرکووک: 53 هەزار و 39 دەنگ.

هاوپەیمانیی عەزم: 46 هەزار و 404 دەنگ.

هاوپەیمانیی ئینقازی تورکمانی: 32 هەزار و 721 دەنگ.

حزبی حەسمی نیشتمانی: 27 هەزار و 276 دەنگ.

نەوەی نوێ: 12 هەزار و 320 دەنگ.

بەرەی گەل: هەزار و 702 دەنگ.

حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان: 791 دەنگ.