لویس ساکۆ داوای دامەزراندنی ئەنجوومەنێکی سیاسیی سەربەخۆی کریستیان دەکات

پێش کاتژمێرێک

پاتریارك و سەرۆكی كەنیسەی كلدانی لە عێراق و جیهان، داوای دامەزراندنی ئەنجوومەنێکی سیاسیی سەربەخۆی کریستیان، بۆ کۆتاییهێنان بە دەستوەردانی حزبەکان لە نوێنەرایەتیکردنی کۆتاکان دەکات.

هەینی، 14ـی تشرینی دووەمی 2025، كاردینال لویس ساكۆ، پاتریارك و سەرۆكی کڵێسای كلدانی لە عێراق و جیهان، ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، ئەنجامەکانی هەڵبژاردن ئەوەی دەرخستووە، کە پێویستە نێوماڵی کریستیان لە عێراق ڕێکبخرێتەوە، ئەمەش لە پێناو بەهێزکردنی کۆمەڵگە بە نوێنەرایەتی سیاسیی ڕاستەقینە و دوور لە کاریگەریی زلهێزەکان.

پاتریارك و سەرۆكی کڵێسای كلدانی لە عێراق و جیهان، جەختی لەوە کردەوە، ئەم قۆناغە پێویستی بە پێداچوونەوەیەکی گشتگیر هەیە بۆ هۆکارەکانی پاشەکشەی نوێنەرایەتییکردنی کریستیانەکان، لە پێشی هەموویانەوەش ئەو دەستوەردانی دەکرێت لە بارەی کورسیی کۆتا.

لویس ساکۆ لە ڕاگەیەنراوەکەدا، ژمارەیەک داواکاری خستووەتە ڕوو کە ئەمانەن؛

-دامەزراندنی ئەنجوومەنێکی سیاسیی سەربەخۆی بۆ کۆمەڵگەی کریستیان لە عێراق، بۆ نوێنەرایەتیکردنی کریستیانەکان دوور لە هەر هەژموونێکی حزبی.

-هەموارکردنی یاسای ی هەڵبژاردن، ئەوەش بۆ مەبەستی گەرەنتیکردنی نوێنەرایەتیی دادپەروەرانە و پاراستنی کورسی کۆتایە لە دەستوەردان.

-یەکخستنی ئیدارەی شار و شارۆچکەکانی نەینەوا و نەهێشتنی گرووپە چەکدارەکان و میلیشیاکان، هەروەها بە تواناکردن و بە شارەزاییکردنی دانیشتووان بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری خۆیان.

-پاراستنی ناوی نەتەوەکانی (کلدان، ئاشووری، سریانی) و ڕەتکردنەوەی سەپاندنی هەر ناوێکی تاکلایەنە.

ساکۆ لە کۆتایی ڕاگەیەنراوەکەدا، جەختی لەوە کردەوە، قۆناغی داهاتوو پێویستی بە یەکگرتوویی و کاری بە کۆمەڵ هەیە، بۆ پاراستنی ناسنامەی کۆمەڵگەکە و ڕۆڵی نیشتمانی، بە تایبەتی دوای ئەوەی هەڵبژاردنەکانی ئەم دواییە گۆڕانکاری لە نەخشەی نوێنەرایەتی سیاسیدا هێنایە ئاراوە، کە دیارترینیان ئەوە بوو ڕەیان کلدانی کورسییەکی کۆتای لە دهۆک لە دەست دا.

ڕۆژی یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت و دوو ڕۆژ دواتریش سێشەممە، دەنگدانی گشتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.