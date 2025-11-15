سووریا باڵیۆزخانەکەی لە تورکیا دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

سووریا باڵیۆزخانەکەی لە ئەنقەرە دەکاتەوە و پەیوەندییەکانی لەگەڵ تورکیا ئاسایی دەکاتەوە.

ئەسعەد حەسەن شەیبانی، وەزیری دەرەوەی سووریا، لە میانی دانیشتنێکی دیالۆگدا لە "پەیمانگای چاتام ھاوس" لە لەندەن، ئاماژەی بە بەردەوامی گفتوگۆکان لەگەڵ حکوومەتی تورکیا کرد.

شەیبانی گوتیشی، بوونی نێردەی دیپلۆماسی لە تورکیا گرنگە، چونکە پەیوەندییەکی تایبەت و باشیان لەگەڵ ئەو وڵاتەدا هەیە. باسی لەوەش کرد، نزیکبوونەتەوە لە کردنەوەی باڵیۆزخانەکەیان و لە سەرەتای ساڵی داهاتوودا، سەرجەم نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکانی وڵاتەکەی لە دەرەوە ڕێکدەخرێنەوە.

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و سووریا دوای دەستپێکردنی شەڕی ناوخۆی سووریا لە ساڵی 2011 تێکچوو. تورکیا پشتیوانی لە ئۆپۆزسیۆنی سووریا کرد و داوای ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەدی دەکرد، ئەمەش بووە هۆی پچڕانی پەیوەندییە دیپلۆماسییەکان و داخستنی باڵیۆزخانەکان.

لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا، چەندین هەوڵ بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان دراون، بەتایبەتی بە نێوەندگیریی ڕووسیا. بەرپرسانی هەردوو وڵات چەندین کۆبوونەوەیان ئەنجام داوە بۆ تاوتوێکردنی پرسە هەڵپەسێردراوەکانی وەک بوونی سەربازیی تورکیا لە باکووری سووریا و پرسی ئاوارە سوورییەکان لە تورکیا.

ئەم هەنگاوەی سووریا بۆ کردنەوەی باڵیۆزخانەکەی لە ئەنقەرە، دوای چەندین ساڵ لە گرژی و ناکۆکی، بە سەرەتای قۆناغێکی نوێ لە پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵاتدا دادەنرێت.