ئاڤێستا یەحیا: پارتی پێشەنگە لە پشتگیریکردنی ئافرەتان

پێش 18 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، 15ـی تشرینی دووەمی 2025، ئاڤێستا یەحیا، ئەندامی دەرچووی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند، "پارتی دیموکراتی کوردستان هەمیشە پێشەنگ بووە لە پشتگیریکردنی ئافرەتان و دەرگای بۆ کردوونەتەوە بۆ گەیشتن بە پۆستە باڵاکان".

ئاڤێستا یەحیا ئاماژەی بەوەدا، ئەگەر ئافرەتان بە شێوەیەکی دروست سوود لەو دەرفەتانە وەربگرن کە پارتی بۆی ڕەخساندوون، دەتوانن ببنە سەرکەوتووترین ئافرەت. لەمبارەیەوە نموونەی چەندان ئافرەتی سەرکەوتووی لەناو پارتیدا هێنایەوە، وەک دکتۆرە ڤالا فەرید و ئیخلاس دلێمی، کە توانیویانە بگەنە پۆستی باڵا و ڕۆڵی گرنگ ببینن لە کایەی سیاسیی کوردستان و عێراقدا.

ئاڤێستا یەحیا جەختی لەسەر ئەوە کردەوە، هەرچەندە لەناو لایەنەکانی دیکەشدا ئافرەتی چالاک هەن، بەڵام "پارتی هەمیشە پێشەنگ بووە لە بواری پێگەیاندن و پشتگیریکردنی ئافرەتان". بە بڕوای ئەو، سەرکردایەتی پارتی گرنگییەکی تایبەت بە توان و لێهاتوویی ئافرەتان دەدات، نەک تەنیا ڕواڵەت و بابەتی لاوەکی.

ئەو ئەندامەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق ڕەخنەی لەو تێڕوانینە گرت کە هەموو ئافرەتێکی سەرکەوتوو بە سیاسەتەوە دەبەستێتەوە و گوتی: "شەرت نییە هەموو ئافرەتێک سیاسی بێت. ئافرەتان لە بوارە جیاجیاکانی وەک هونەر، مۆدە و بوارەکانی دیکەدا دەتوانن ڕۆڵی کاریگەر و گرنگیان هەبێت لە کۆمەڵگەدا".

ئاڤێستا یەحیا لە کۆتایی لێدوانەکەیدا داوای لە ئافرەتان کرد، پشت بە توانا و ڕەنجی شانی خۆیان ببەستن بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانیان و گوتی: "زۆر گرنگە ئافرەت خاڵی لاوازی نەبێت. ئەگەر تۆ خاڵی لاوازت نەبوو، جا چ پیاو بیت یان ئافرەت، کەس ناتوانێت ڕێگریت لێبکات". هەروەها دووپاتیکردەوە، هیچ حزبێک ڕێگە نادات ئافرەتێک کە کار و هەڵسوکەوتی گونجاو نەبێت، بێتە ناو ڕیزەکانی و ناوبانگی حزبەکە لەکەدار بکات.

ڕاشیگەیاند، پارتی هەمووکات هەوڵی داوە ئافرەتان ببنە پێشەنگ و سەرکردە و پۆستی باڵایان هەبێت لە بوارەجیاجیاکاندا، بۆ ئەوەی ببنە نموونەی جیهان و هیچمان لە وڵاتانی جیهاندا کەمتر نەبێت، ئەوەی حزبەکەمان بۆ ئافرەتانی کردووە و ڕەخساندووە لە کەم حزب و لایەندا دەبینرێت، پیویستە ئێمەش سوود لەو دەرفەتە وەربگرینن و لە دەستی نەدەین.

پارتی دیموكراتی كوردستان، هەر لە سەرەتای دروستبوونییەوە گرنگییەكی بێوێنەی بە ئافرەتان داوە، هەمیشە ئافرەت لەناو پارتیدا هەستی بە ئومێد و بڕوا و متمانە كردووە، ئەوە پارتی بووە ڕێزی لە عەقڵی ئافرەت گرتووە و تا سەركردایەتی هێناویەتی و ئەوە هەر پارتیش بووە، ئافرەتی بردووەتە ناو پەرلەمان و پۆستی وەزیریشی پێی داوە.

پارتی لەو هەڵبژاردنەش پێشەنگە كە لەسەر ئاستی كوردستان 7 ئافرەتی ناردۆتە پەڕلەمانی عێراق، لەکاتێکدا بە هەموو حزبەكان 5 ئافرەتیان ڕۆیشتووە، ئەوە جگە لەوەی موسڵ کە یەک ئافرەتە، دیالەش یەک ئافرەت، نەینەواش یەک ئافرەت بۆ ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقن.