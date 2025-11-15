پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی نووسینگەی دهۆکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق، دووپاتی کردەوە، بەرزترین ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان، تەنانەت بەرزترین ڕێژەی وەرگرتنەوەی کارتی بایۆمەتریش، لە پارێزگای دهۆک بووە.

شەممە، 15ـی تشرینی دووەمی 2025، خالید عەباس، بەرپرسی نووسینگەی دهۆکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ڕێژەی بەشداریکردن لە دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، لە دهۆک بەرزترین بووە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان، کە گەیشتووەتە 76.7%، تەنانەت بەرزترین ڕێژەی وەرگرتنەوەی کارتی بایۆمەتریش هەر لە پارێزگای دهۆک بووە.

هەروەها ناوبراو سوپاسی هەموو دەنگدەران و لایەنە سیاسییەکان و هێزە ئەمنییەکانی کرد بۆ سەرخستنی پرۆسەی هەڵبژاردن.

جەختی لەوە کردەوە، هەموو لەسەر ئەوە کۆکن کە پێویستە یاسای ئێستای هەڵبژاردن لە عێراق گۆڕانکاریی بەسەردا بێت، هەروەها ئەگەر پەلەمانی عێراقیش نیازێکی وای هەبێت با ڕای کۆمیسیۆنیش وەربگرێت.

خالید عەباس لە بارەی سیستەمی فرەبازنەییەوە ڕایگەیاند: یاسای هەڵبژاردنەکان و پەیڕەوکردنی سیستمی فرەبازنەیی، لایەنە سیاسییەکانی ناچار کردبوو کە ژمارەیەکی زۆرتر کاندید پێشکەش بکەن، بۆ نموونە لە دهۆک، هەر لایەنێکی سیاسی دەبووایە لانیکەم چوار کاندیدی هەبوایە و دەیتوانی تا 22 کاندیدیش پێشکەش بکات. ئەمەش وایکرد "لایەنە سیاسییەکان کاندیدی زیاتر دیاریی بکەن تا دەنگی زیاتر بەدەست بهێنن." ئەم ژمارە زۆرەی کاندیدەش بووە هۆی دابەشبوونی دەنگەکان.

لە بارەی کورسیی کۆتاکان، بەرپرسی نووسینگەی دهۆکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، گوتی: شێوازی دەنگدانەکە بە تایبەتی بۆ کۆتاکان زۆر ئاڵۆز بوو، کە کێشەی دروست کرد. بۆ نموونە، دەنگدەرێک لە بەسرە دەیتوانی دەنگ بە کاندیدێکی کۆتا لە دهۆک بدات و بە پێچەوانەشەوە. ئەمەش بووە هۆی ئەوەی هەڵەی زۆر لە پرۆسەی دەنگداندا ڕووبدات و نزیکەی 35 هەزار دەنگ لە پارێزگای دهۆک بە پووچەڵ هەژمار کران.

لە کۆتاییدا، خالد عەباس داوای کرد، پەرلەمانی عێراق یاسای هەڵبژاردنەکان هەموار بکاتەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ پسپۆرانی کۆمیسیۆن و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی، تا یاسایەک دابنرێت کە لە بەرژەوەندیی هەموو لایەنەکاندا بێت، نەک تەنیا هەندێک لایەنی دیاریکراو.

ڕۆژی یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت و دوو ڕۆژ دواتریش سێشەممە، دەنگدانی گشتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوو.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.