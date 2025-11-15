کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان ڕێژەی بارانی لە 12 کاتژمێری ڕابردوودا بڵاو کردەوە

46 چرکە لە ئێستاوە

بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، لە 12 کاتژمێری ڕابردوودا، زۆرترین باران لە خانەقین بە ڕێژەی 25 ملیمەتر باریوە و کەمترینیان لە هەولێر و خورماتوو بووە.

ڕێژەی باران لە ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان لە ئەمڕۆ هەینی 15ـی تشرینی دووەمی 2025، بەم شێوەیە بوو:

هەولێر 0.8 ملیمەتر

سلێمانی 23.2 ملیمەتر

دهۆک 6.4 ملیمەتر

پیرمام 1.7 ملیمەتر

زاخۆ 19.6 ملیمەتر

خانەقین 25 ملیمەتر

خورماتوو 0.8 ملیمەتر

هاوکات هەر ئەمڕۆ شەممە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشی پێشبینیکراوی 48 کاتژمێری داهاتووی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت باران بەردەوام بێت و لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانیش بەفر ببارێت.

ئاماژەی بەوەش داوە، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی یەکشەممە، 16-11-2025، ئاسمان هەور و باراناوی بێت، لە زۆربەی ناوچەکانیش باران لەسەرەخۆ و بۆ مامناوەند دەبارێت لە هەندێک کات و شوێن بارانی بە لێزمە و هەورە تریشقەی هەیە. هەروەها پلەکانی گەرماش بەگشتی نزیک دەبنەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.

هەروەها عامر جابری، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی کەشناسیی عێراق لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە هەرێمی کوردستان باران بەردەوام دەبێت و ئەمشەو ئەگەری بارانی بەلێزمە و هەورە بروسکە هەیە.