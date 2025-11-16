لە عێراق بەشێک لە کاندیدەکان بوونەتە ترێندی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان

پێش کاتژمێرێک

لەدوای ئاشکراکردنی ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، بەشێک لە کاندیدەکان بوونەتە ترێندی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و مایەی گاڵتە پێکردن، چونکە پێنج دەنگ و حەوت دەنگ و 10 دەنگیان هێناوە، تەنانەت کاندیدی وای تێدایە یەک دەنگی هێناوە و توویەتی؛ بزانم ئەو کەسە کێیە ئەو دەنگەی پێداوم خەڵاتی دەکەم، چونکە خۆشم دەنگم بەخۆم نەداوە.

هاوکات، پسپۆڕانی بواری هەڵبژاردن دەڵێن؛ نابێت بۆ 329 کورسی پەرلەمانی عێراق لە دوو هەزار کاندید زیاتر هەبێت، بەڵام لەم هەڵبژاردنە زیاتر لە حەوت هەزار و 500 کەس خۆیان کاندید کردووە.

هاووڵاتییەک بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لەم هەڵبژاردنە شتی سەیر و سەمەرەمان بینی، یانی لە هیچ دەوڵەتێک شتی وا ڕوونادات، نازانم هۆکاری بەشداریکردنی هەندێک کاندید چییە کە دوو دەنگیان بەدستهێناوە، هەندێکیان 10 دەنگ و هەندێکیان هەشت و کەمتریش . ئەم پرسە پرسێکی گرنگە و پەیوەستە بە هاووڵاتییانەوە، کاندید بۆ وا لە خۆیان ئەکەن".

هاووڵاتییەکی دیکە دەڵێت: یاسای سانت لیگۆ دادپەروەرانە نییە، تەنیا لە بەرژەوەندی پارتە گەوەکانە. ئەوانەشی دەنگی کەمیان هێناوە گرنگە تەنانەت ئەوانەشی 10 دەنگ و 50 دەنگ و هەزار دەنگیان هێناوە گرنگە بوونیان هەبێت، دەبوو یاساکە بەجۆرێک بێت دەنگەکان کۆبکرابانەوە و بەگوێرەی بازنەی دەنگدەر هەژمار کرابان.

پسپۆڕانی بواری هەڵبژاردن هۆکاری کەم دەنگهێنانی بەشێک لە کاندیدەکان دەگێڕنەوە بۆ سیستەمی هەڵبژاردن، هەروەها کۆمسیۆن بە خەتابار دەزانن لەسەر ئەوەی هەندێک لە کاندیدەدەکان ژمارەی دەنگەکانیان لە ژمارەی پەنجەکانی یەک دەست تێناپەڕێت.

ئەحمەد خەفاجی، پسپۆڕی هەڵبژاردن دەڵێت: هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردن و دیارکردنی 10 کورسی بۆ پارێزگایەک دەبوو وایکردبا هەر پارت و هاوپەیمانێتییەک 10 کاندید زیاتری نەبێت، دەبوو کاندیدی کەم بەشدارییان کردبا، چۆن دەبێت حەوت هەزار کاندید بۆ 329 کورسی هەبێت، ئەمە دیاردەیەکی نەرێنییە بە بەرۆکی دیموکراسی عێراقەوە. بەڕای من بۆ ئەو 329 کورسیەی پەرلەمان دەبوو ژمارەی کاندید لە دوو هەزار زیاتر نەبوایە نەک حەوت هەزار کەس خۆیان کاندید کەن.

سەپاندنی پێبژاردنی پێنج ملیۆن دینار لەلایەن کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانەوە لەسەر ئەو کاندیدانەی ژمارەی دەنگەکانیان لە هەزار دەنگ کەمترە، دەکرا تاکە ڕێگەبێت بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی کاندیدان لە هەڵبژاردنی داهاتوو وەک پسپۆڕان دەڵێن.