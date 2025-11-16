سەرۆک بارزانی: هەر گەلێک ئیرادەی هەبێت دواجار سەردەکەوێت

پێش 26 خولەک

ڕۆژی یەکشەممە 16ی تشرینی دووەمی 2025 لە پیرمام، سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە لی جونیل باڵێۆزی کۆریای باشوور لە عێراق کرد.

لە دیدارەکەدا کە سنچۆل لیم کونسولی گشتی کۆریای باشوور لە هەولێر ئامادەی بوو، باڵیۆزی کۆریای باشوور پیرۆزبایی لە سەرۆک بارزانی کرد بۆ ئەو سەرکەوتنە گەورەیەی پارتی لە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەدەستی هیناوە و هەروەها ستایشی ئەو پێشکەوتن و گۆڕانکارییانەی کرد کە لە ساڵانی ڕابردوو لە سایەی سەقامگیری و پلانی ڕێکوپێک لە هەرێمی کوردستان هاتووتە ئاراوە. ڕاشیگەیاند، پەیوەندییەکانی وڵاتەکەی لەگەڵ گەلی کوردستان لە کاتی بوونی تیپی زەیتون لە هەولێر هاتۆتە ئاراوە و ئێستا گەشەی زۆری لە بواری وەبەرهێنان و تەکنەلۆژیا و بوارەکانی تر بینوە و هیوای خواست ئەو پەیوەندییانە فراوانتر ببن.

هەر لەو دیدارەدا سەرۆک بارزانی وێڕای بەخێرهێنانی شاندی میوان جەختی لە دۆستایەتی و پەیوەندی نێوان گەلی کوردستان و گەلی کۆریای باشوور کردەوە. ئەوەشی خستەڕوو کە گەلی کوردستان ڕوانگەیەکی زۆر ئیجابیان بەرانبەر وڵاتی کۆریای باشوور و گەلەکەی هەیە. لە بەشێکی تری ئەو دیدارەدا ڕۆشنایی خرایە سەر مێژووی خەبات و کۆڵنەدانی گەلی کوردستان و سەرۆک بارزانی ئەوەی دووپاتکردەوە کە هەر گەلێک ئیرادەی هەبێت دواجار سەردەکەوێت و پێش دەکەوێت.

پڕۆسەی سیاسیی عێراق و هەنگاوەکانی دوای هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و هەروەها مەترسی هەڕەشەکانی تیرۆر لەسەر سەقامگیریی ناوچەکە تەوەری تری ئەو دیدارە بوون.