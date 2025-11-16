مەسرور بارزانی: لەم هەڵبژاردنە هێزی ڕاستەقینەی پارتی لەسەر ئاستی عێراق دەرکەوت چەندە

پێش 54 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 16ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردی بناغەی قۆناغی دووەمی پرۆژەی وێستگەی پاککردنەوەی ئاوی ئاوەڕۆی هەولێری دانا.

سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی، لە وەڵامی ڕۆژنامەنووساندا گوتی: هێزی پارتی دیموکراتی کوردستان نەک تەنیا لە هەرێمی کوردستان، بەڵکو لە سەرانسەری عێراق دەرکەوت چیە. جەختی لەسەر گرنگی ئەجێندای حکوومەتی داهاتوو کردەوە، بە تایبەتی لە جێبەجێکردنی دەستوور و ئەو بڕیارە دەستوورییانەی کە بۆ هەموو عێراق و هەرێمی کوردستانیش گرنگن.

سەرۆکی حکوومەت جەختیشیکردەوە، بەرنامەی حکوومەت خزمەتگوزارییە بۆ خەڵکی کوردستان. پرۆژەکان تەنیا بۆ هەڵبژاردن نەبوون، بەڵکو بەردەوام دەبن بە پێی تواناکانی حکوومەتی هەرێم و پلانی دیاریکراو. بە تایبەتی ئاماژەی بە پرۆژەی ژینگەپارێزی دا، کە گرنگە بۆ تەندروستی خەڵک و ڕێگری کردن لە بەفیڕۆدانی ئاوی پاک و تێکەڵبوونی ئاوی قورس لەگەڵ ئاوی سروشتی. هەروەها جەختی لەسەر بەشداریکردنی هاووڵاتیان لە بابەتی ژینگەپارێزی کردەوە.

لە کۆتاییدا، بارزانی باسی لە سەردانی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان کرد و ڕایگەیاند کە دیدارێکی تایبەت لەو بارەیەوە ئەنجام دەدرێت.