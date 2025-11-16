مەسرور بارزانی: بەغدا بەبێ هیچ پاساوێک ناردنی مووچەی زۆر دواخستووە
سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی داوا لە حکوومەتی عێراق دەکات مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خەرج بکات و دەڵێت "هیچ پاساوێک بۆ نەناردنی مووچەکە نییە".
ئەمڕۆ یەکشەممە، 16ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردی بناغەی قۆناغی دووەمی پرۆژەی وێستگەی پاککردنەوەی ئاوی ئاوەڕۆی هەولێری دانا؛ دواتر لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا، وەڵامی ژمارەیەک پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە.
لەبارەی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە، خەرجکردنی مووچەی ئەو مانگە لە لایەن حکوومەتی عێراقەوە "زۆر دوا کەوتووە". گوتیشی " دواخستنی ناردنی ئەم مووچەیە هیچ پاساوێکی نییە. نەک تەنیا ئەم مووچەیە، هەموو مووچەکانی ئەمساڵ."
بە گوتەی مەسرور بارزانی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو پابەندییەکانی خۆی بەرانبەر بە حکوومەتی عێراق جێبەجێ کردووە، تا مووچەی فەرمانبەرانی مانگانە لە کاتی خۆیدا لە لایەن وەزارەی دارایی فیدراڵەوە خەرج بکرێت، بەڵام ئەوان بەبێ هیچ پاساوێک خەرجکردنی مووچەکە دوادەخەن.
ئەمە لە کاتێکدایە، شەوی ڕابردووش، (شەممە 15ـی تشرینی دووەمی 2025)، عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) ڕایگەیاند: بەغدا هیشتا مووچەی مانگی 9 (ئەیلوول)ـی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی نەناردووە و پێویستە بینێرێت.
عەزیز ئەحمەد جەختی کردەوە "حکوومەتی هەرێمی کوردسان هەموو پابەندییەکانی خۆی جێبەجێ کردووە و بەردەوامە لە هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمۆوە و داهاتەکەی بۆ بەغدا دەنێرێت."