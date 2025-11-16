وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار: لە داهاتوودا سەرجەم گەڕەکەکانی هەولێر بە تۆڕی ئاوەڕۆوە دەبەسترێنەوە

پێش کاتژمێرێک

ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێم، لە ڕێوڕەسمی دانانی بەردی بناغەی پرۆژەی پاککردنەوەی ئاوەڕۆی هەولێر، ڕایگەیاند، ئەم پرۆژەیە یەکێکە لە پرۆژە ستراتیجییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار، لە وتارەکەیدا گوتی: پرۆژەی پاککردنەوەی ئاوەڕۆی هەولێر، ئەو کێشە لە مێژینەی پایتەختی هەرێمی کوردستان چارەسەر دەکات. پرۆژەکە، لە خزمەت هاووڵاتیاندایە و دەبێتە هۆی نەهێڵانی ئەو کێشە و گرفتە ژینگەیی و تەندروستیانەی لە ئەنجامی نەبوونی تۆڕی ئاوەڕۆ، لە شارەکەماندا هەبوون.

ساسان عەونی، لە درێژەی قسەکانیدا، گوتی: پرۆژەی پاککردنەوەی ئاوەڕۆی هەولێر لە هەشت فەیز پێکهاتووە و ئەمڕۆ، بە ئامادەبوونی سەرۆک وەزیرانی حکوومەتی هەرێم، بەردی بناغەی حەوت فەیزی دادەنرێت.

وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار، ڕاشیگەیاند "بڕی ئاوەڕۆی ڕۆژانەی شاری هەولێر 318 هەزار مەتر سێجایە لە ڕۆژێکدا و بە تەواو بوونی حەوت فەیزی یەکەمی ئەم پرۆژەیە، ڕۆژانە 266 هەزار مەتر سێجا ئاوەڕۆی هەولێر پاک دەکرێتەوە."

ساسان عەونی، هەروا گوتی: پرۆژەکە لە لایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە هاوکاریی کۆمپانیای ناوخۆیی (ئاوزان) لە ماوەی ساڵ و نیوێکدا جێبەجێ دەکرێت.

وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار، لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار لە پلانیدایە لە داهاتوودا سەرجەم گەڕەکەکانی هەولێر بە تۆڕی ئاوەڕۆوە ببەستێتەوە و هەموو چاڵەکانی ئاوەڕۆ لە گەڕەکەکاندا دابخات.