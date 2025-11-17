لە دهۆک کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس) دەستپێدەکات

پێش دوو کاتژمێر

بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لە دهۆک دەستپێدەکات و گفتوگۆ له‌باره‌ی ئاڵنگاری و گۆڕانكارییه‌كانی ناوچه‌ ده‌كرێت.

لە کۆڕبەندی ئەمساڵ سەرۆک بارزانی، سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، محەممەد شیاع سوودانی و سەدان سەرکردە، کەسایەتیی سیاسی، نوێنەر، دیپلۆمات و کەسانی ئەکادیمی لە وڵاتانی جیاوازەوە بەشدارن. گفتوگۆ لەسەر ململانێ و ئاڵنگارییەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکەن، بەدوای ئاشتی و چارەسەرێکی درێژخایەن دەگەڕێن بۆ ئاڵنگارییەکان.

بەڕێوەچوونی کۆڕبەندی مێپس دوای هەفتەیەک لە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دێت، دەبێتە دەرفەتێکی ناوازە بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕێڕەوی سیاسیی عێراق لە سەروبەندی پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئیدارەی نوێی ترەمپ. ئەمەش لەکاتێکدایە، ئەمساڵ چەندین گۆڕانکاری و ڕووداوی گرنگ و هەستیار، کە لە عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕوویانداوە، لەوانەش، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، دیاریکردنی نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بۆ عێراق، جەنگی 12 ڕۆژەی ئێران و ئیسرائیل، واژۆکردنی ڕێککەوتنی ئاگربەستی غەززە، گۆڕانکارییەکانی سووریا و پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان.