نێچيرڤان بارزانى و باڵيۆزى ئيتاڵيا دۆخی عێراق و ههرێمی کوردستانیان تاوتوێ کرد
دوێنێ شهوی يهكشهممه، 16ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆکایەتی هەرێم ڕایگەیاند، نێچيرڤان بارزانى، سهرۆكى ههرێمى كوردستان، له كۆبوونهوهيهكدا لهگهڵ نيكۆلۆ فۆنتانا، باڵيۆزى ئيتاڵيا له عێراق، پهيوهندييهكانى ئيتاڵياى لهگهڵ عێراق و ههرێمى كوردستان تاوتوێ كرد، ههروهها تيشكيان خسته سهر پرۆسهى سياسى و سهركهوتنى ههڵبژاردنى ئهنجوومهنى نوێنهرانى عێراق.
لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ ههردوولا وێڕاى دهربڕينى خۆشحاڵى به سهركهوتنى پرۆسهى دهنگدان و ههڵبژاردن، هيوايان خواست قۆناغێكى نوێى باشتر له ههموو ڕوويهكهوه له عێراق و ههرێمى كوردستان دهست پێبكات. ههر لهمبارهيهوه دهربارهى داهاتووى پرۆسهى سياسى له عێراق و ههرێمى كوردستان بيروڕايان گۆڕييهوه.
دۆخى ناوخۆى ههرێمى كوردستان، ههوڵهكان بۆ پێكهێنانى كابينهى داهاتووى حكوومهتى ههرێمى كوردستان، پرۆسهی ئاشتی له تورکیا، دۆخى سووریا و ناوچهكه بهگشتیی، لايهنێكى ديكهى كۆبوونهوهكه بوو كه كونسوڵى گشتيى ئيتاڵيا له ههرێمى كوردستان ئامادهى بوو.