دەروازەی نێودەوڵەتی زێت دادەخرێت

پێش 18 خولەک

دەروازەی نێودەوڵەتی زێت ڕایگەیاند، بەهۆی درووست بوونی کێشەیەکی تەکنیکی بۆ ماوەیەکی نادیار دەروازەکە دادەخرێت.

ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی دەروازەی نێودەوڵەتی زێت، ئەمڕۆ دووشەممە، 17ـی تشرینی دووەمی 2025، بڵاوی کردەوە، بەهۆی درووست بوونی کێشەیەکی تەکنیکی، هاووڵاتییان و گەشتیارانی خۆشەویست ئاگادار دەکەینەوە، کەوا دەروازەی نێودەوڵەتی زێت _دەرەجیک دادەخرێت.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، داوا لەو هاووڵاتییانە دەکەین کە مەبەستییانە ئەمڕۆ لە دەروازەکەمان گەشت بکەن، ڕێگاکە نەبڕن، چونکە کاتی کردنەوەی دەروازە نەزانراوە.

ئاماژەی بەوەشدا، هۆکاری داخرانی دەروازە، ڕوودانی کێشەیەکی تەکنیکیە بۆ سیستەمی دەروازەی دەرەجیک دیوی تورکیا، ئەگەرنا دیوی زێت هیچ کێشەی نییە، هەوڵەکانیش بەردەوامدان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە.

دەروازەی نێودەوڵەتی زێت ڕاشیگەیاند، هەرکات کێشەکە چارەسەرکرا، لە کرانەوەی دەروازەکە ئاگادارتان دەکەینەوە.