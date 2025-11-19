مەزڵووم عەبدی بەشداریی کۆڕبەندی مێپس دەکات

پێش دوو ڕۆژ

بەیانیی ئەمڕۆ چوارشەممە، 19ـی تشرینی دووەمی 2025، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) گەیشتە شوێنی بەڕێوەچوونی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 2025) و لە پانێلێکی تایبەتدا قسە دەکات.

هەروەها ئیلهام ئەحمەد، بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا یاوەری مەزڵووم عەبدی دەکات لەم سەردانەی بۆ هەرێمی کوردستان کە بەشدارن لە کۆڕبەندی مێپس لە دهۆک.

بە گوێرەی کارنامەی چالاکییەکانی ئەمڕۆی شەشەمین کۆڕبەندی مێپس، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هەسەدە لە کۆڕبەندەکەدا گوتارێک پێشکەش دەکات.

دوێنێ سێشەممە، شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست 'مێپس 2025' لە شاری دهۆک بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و دەیان سەرۆک و سەرکردەی عێراق و وڵاتان دەستیپێکرد.