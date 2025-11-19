مەسرور بارزانی لە مێپس: جێبەجێکردنی دەستوور بنەمای چارەسەرکردنی هەموو کێشەکانە

پێش دوو ڕۆژ

ئەمڕۆ چوارشەممە، 19ی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە دیدارێکی تایبەتدا لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 25) لە زانکۆی ئەمەریکی لە دهۆک، ڕایگەیاند: "ئەگەر دەسەڵاتەکان لە بەغدا وەک خۆی دابەش کرابان، هەر لە سەرەتاوە کێشە دروست نەدەبوون. ئێمە هەوڵ دەدەین پەیوەندییەکانمان لەگەڵ حکوومەتی عێراق لەسەر بنەمای دەستوور ڕێکبخەینەوە. دەستوور ڕوونی کردووەتەوە کە پێویستە پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا چۆن بن. هەموو ئەو کێشانەی هەن، دەبوایە بەگوێرەی ماددە جیاوازەکانی دەستوور چارەسەر کرابان. بۆ نموونە، ماددەی 140، بابەتی وزە، پرسی مووچە، یاسای نەوت و غاز کە دەبووایە چەندان ساڵ پێش ئێستا هەبووایە. حکوومەتی عێراق بۆ بابەتی نەوت و غاز پشتی بەستووە بە یاسایەکی سەردەمی ڕژێمی پێشوو کە بۆ سەردەمی ئێستا گونجاو نییە."