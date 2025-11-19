شاندێکی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی تورکیا سەردانی ئۆجەلان دەکات
سیاسی

مەسرور بارزانی: سەرەڕای هەناردەکردنەوەی نەوت و ڕادەستکردنی داهات، مووچە دوادەخرێت

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە مێپس
سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە مێپس
کوردستان

 چوارشەممە 19ی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دیدارێکی تایبەتدا، لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 25)، لە زانکۆی ئەمەریکی – دهۆک، ڕایگەیاند "ڕێککەوتنی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان جێگیر نییە و کاتییە؛ چارەسەریی یەکجارەکی ئەم کێشەیە، دەرکردنی یاسای نەوت و غازە لە پەرلەمانی عێراق. تا ئەو یاسایە نەبێت، هەر ڕێککەوتنێک بکرێت، کاتی دەبێت. بەهۆی ڕاگرتنی هەناردەکردنی نەوتی کوردستان، زیان بە عێراق و کوردستان و هەموو لایەک کەوت، کەس براوە نەبوو. زیانێکی زۆرمان بەرکەوت، مووچەمان لێ بڕدرا و تا ئێستا قەرەبوو نەکراوینەتەوە. هیوادارین ڕێککەوتنەکە بەردەوام بێت تا ئەو کاتەی یاسای نەوت و غاز دەربکرێت. لە بنەڕەتدا، هیچ هۆکارێک نەبوو بۆ ڕاگرتنی هەناردەکردنی نەوتی کوردستان، بۆیە هیوادارین جارێکی دیکە بەبێ هیچ هۆکارێک پڕۆسەکە ڕانەگرن. سەرەڕای ئەوەی داهاتی نەوتەکە و داهاتی نانەوتی دەچێتە بەغدا، بەڵام تا ئێستاش خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دوادەخرێت."

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment