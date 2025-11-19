مەسرور بارزانی لە مێپس: بۆ پێکهێنانی حکوومەت زۆر نەرمیمان بۆ یەکێتی نواندووە

پێش دوو ڕۆژ

ئەمڕۆ چوارشەممە 19ی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دیدارێکی تایبتەدا، لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 25)، لە زانکۆی ئەمەریکی – دهۆک، ڕایگەیاند "هیواداربووین لەگەڵ یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە ماوەیەکی زوودا حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان پێکبهێنین، بەڵام بەداخەوە ئەوە نەکرا. سەرەتا گفتوگۆکان و هەموو شتێک باش بوون، بەڵام کاتێک بابەتەکە هاتە سەر پلە و پۆست، یەکێتی پێداگیری و داوای هەندێک پۆستی دەکرد کە بووە هۆی پێکنەهێنانی حکوومەت. پێویستە ڕێز لە ئەنجامی هەڵبژاردن بگریت، ئەگەر ڕێزی لێ نەگریت، بۆ هەڵبژاردنەکە لە بنەڕەتدا بکرێت؟ پارتی زۆر نەرمی نواندووە، زیاتر لە بەرکەوتەی هەڵبژاردن، پۆستمان بە یەکێتی داوە و پێمان گوتوون، ناتوانین زیاتر پۆستان پێ بدەین، بەڵام جارێکی دیکە ئەوان نەهاتنە پێشەوە و نەیانویست حکوومەت پێکبهێنن. ئەوان دەیانویست دوای هەڵبژاردنی عێراق حکوومەت پێکبهێنرێت، هەڵسەنگاندنێکی هەڵەیان بۆ پارتی کردبوو، وایاندەزانی پارتی لە هەڵبژاردندا لاواز دەبێت. دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، دۆخەکە جیاوازە و هەڵومەرجی نوێ هاتوونەتە پێشەوە و لەمەودوا بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی کوردستان، لەسەر بنەمای ئەو هەڵومەرجە نوێیە گفتوگۆ دەکەین."