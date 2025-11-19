لە ماوەی 40 ڕۆژدا ئیسرائیل 393 پێشێلکاری لە کەرتی غەززە ئەنجامداوە

پێش دوو ڕۆژ

حکوومەتی فەڵەستین لە کەرتی غەززە، ڕایگەیاندووە، 40 ڕۆژە ئاگربەستی نێوان ئیسرائیل و حەماس چووەتە بواری جێبەجێکردن، لەو ماوەیەدا سوپای ئیسرائیل 393 پێشێلکاریی ئەنجامداوە، بە هۆیەوە 279 کەس کوژراون و زیاتر لە 652 کەسی دیکەش بریندار بوون.

ئەمڕۆ چوارشەممە 19ـی تشرینی دووەمی 2025، ناوەندی ڕاگەیاندنی حکوومی لە غەززە، ڕایگەیاندووە، ئاگربەست و واژۆ کردنی ڕێککەوتننامەی ئاشتی لە نێوان ئیسرائیل و حەماس، ماوەی 40 رۆژە بەردەوامی هەیە، لەو ماوەیەدا ئیسرائیل 393 جار پێشێلکاریی لە کەرتی غەززە ئەنجامداوە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی سوپای ئیسرائیل، بە هۆی هەڵکوتانە سەر ماڵ و خانەوادە فەڵەستینییەکان، 35 هاووڵاتی دەستگیر کراون، هاوکات بە هۆی بۆردوومان و هێرشەکانیشەوە 279 هاووڵاتی کوژراون، زیاتر لە 652 هاووڵاتی دیکەش برینداربوون.

بە گوێرەی ئاماری ناوەندی ڕاگەیاندنی حکوومی لە غەززە، 113 حاڵەتی تەقەکردن، 17 ئۆپەراسیۆن، 174 هێرشی ئاسمانی و زەمینی، 85 حاڵەتی تەقاندنەوە، لەو 40 ڕۆژەی ئاگربەستی نێوان ئیسرائیل و حەماس تۆمارکراون.

ناوەندەکە جەختی لەوە کردووەتەوە، پێویستە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی هەڵوێستی تووند لە بەرانبەر ئیسرائیل نیشان بدات، بۆ ئەوەی گیانی هاووڵاتیانی مەدەنی لە کەرتی غەززە پارێزراو بێت.

لە 7ـی تشرینی یەکەمی 2023ـوه‌، ژمارەی ئەو کەسانەی لە کەرتی غەززە كوژراون، گەیشتووەتە نزیکەی 68 هەزار کەس، کە زۆرینەیان ئافره‌ت و منداڵن، هاوکات زیاتر لە 169 هەزار کەسی دیکەش بریندار بوون. هێشتا ژمارەیەکی زۆر قوربانییش لەژێر داروپەردووەکاندا ماونەتەوە.