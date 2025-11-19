مەسرور بارزانی لە مێپس: یاسای هەڵبژاردنی عێراق دادپەروەرانە نییە

شاندێکی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی تورکیا سەردانی ئۆجەلان دەکات
سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە مێپس
ئەمڕۆ چوارشەممە 19ی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دیدارێکی تایبتەدا، لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 25)، لە زانکۆی ئەمەریکی – دهۆک، ڕایگەیاند "هەڵبژاردنی عێراق سەرکەوتنێکی زۆر گەورە بوو، بۆ هەموو گەلی عێراق، پرۆسەی بەڕێوەچوونی دەنگدانیش لە ڕووی ئەمنی و تەکنیکییەوە سەرکەوتوو بوو، . ڕێژەی بەشداریی خەڵک زۆر بوو و ئەنجامەکانیش بۆ هەمووان باش بوون؛ بەڵام ئێمە کێشەمان لەگەڵ یاسای هەڵبژاردن هەیە، چونکە دادپەروەرانە نییە. ئێمە وەک پارتی دیموکراتی کوردستان، زیاتر لە یەک ملیۆن و 100 هەزار دەنگمان بەدەستهێناوە، بەڵام ئەگەر بەراوردیان بکەین لەگەڵ ژمارەی کورسییەکانمان، گونجاو نین و دەبینین یاساکە نادادپەروەرییەکی زۆری تێدایە؛ بۆیە بە پێویستی دەزانین یاساکە بگۆڕدڕێت."



 
 
 
 
 
 

 

 

