مەسرور بارزانی: کۆڕبەندی مێپس کۆکردنەوەی دەنگە جیاوازەکان بوو بۆ چارەکردنی کێشەکان
سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە، گەلەکەمان لە هەڵبژاردنی ڕابردوودا ئەرکێکیان پێ سپاردووین، ئێمەش هەموو هەوڵێک دەدەین تا لە ئاست ئەو متمانەیەدا بین.
چوارشەممە، 19ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە دیدارێکی تایبەتدا لە چوارچێوەی كۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست (MEPS 2025)ـی زانکۆی ئەمەریکی- کوردستان لە دهۆک، وەڵامی پرسیارەكانی دایەوە، پانێلەکە بە زمانی ئینگلیزی بوو کە لە لایەن پێشکەشکار ئامینە بەکر بەڕێوە برا.
دوای کۆتاییهاتنی کۆڕبەندەکە، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس)، نووسی: کۆڕبەندی #MEPS25 بریتی بوو لە کۆکردنەوەی دەنگە جیاوازەکان بۆ تاوتوێی چارەکردنی کێشەکان.
هاوکات سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، ئاماژەی بەوە کردبوو، گەلەکەمان لە هەڵبژاردنی ڕابردوودا ئەرکێکیان پێ سپاردووین، ئێمەش هەموو هەوڵێک دەدەین تا لە ئاست ئەو متمانەیەدا بین و لە خزمەتکردنیان بەردەوام دەبین.
