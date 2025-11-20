سەرەتای مانگی داهاتوو ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردن بڵاو دەکرێتەوە

پێش ڕۆژێک

ژمارەی ئەو تانانەی لە ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دراوە گەیشتووەتە 400 تانە و بڕیارە دوای یەکلاییکردنەوەی تانەکان، لە سەرەتای مانگی داهاتوودا ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردن ڕابگەیەندرێت.

جومانە غەلای گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەمڕۆ پێنجشەممە، 20ی تشرینی دووەمی 2025، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند، بەگوێرەی یاسای هەڵبژاردن سێ ڕۆژ دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی بەرایی، دەرگای تانەدان لە ئەنجامەکان دەرکرێتەوە و پێویستە کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان دوای تەواوبوونی ماوەی تانەدان، لە حەوت ڕۆژدا ڕاپۆرتی خۆی ئامادە بکات، پاشان دەستەی دادوەری هەڵبژاردنەکان پێویستە بە کەمتر لە 10 ڕۆژ ئەنجامی کۆتایی پەسەند بکات و ڕابگەیەنرێت.

کۆتایی دەوامی ئاسایی ئەمڕۆ پێنجشەممە دوای وادەی پێشکەشکردنی تانە بوو بۆ لایەنەکانی گومان یان سکاڵایەکیان لە پرۆسەی هەڵبژاردن هەبووبێت، کە بە گوتەی غەڵای تاوەکوو کاتژمێر 12ی نیوەڕۆی ئەمڕۆ کۆمیسیۆن 400 تانەی وەرگرتووە.

هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 ئەنجامدرا و ڕێژەی بەشداری لە سەرانسەری عێراق لە دەنگدانی گشتی بریتی بوو لە 54.35% و ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەتیش 82.42% بوو.

ڕۆژی 17ی تشرینی دووەمی 2025 کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی عێراقی ڕاگەیاند و بەپێی یاسای هەڵبژاردنی عێراقی چەند هەنگاوێک هەن بۆ پێشکەشکردنی تانە و هەر ڕۆژێک دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکان سکاڵاکان وەردەگیرێن و ماوەی سێ ڕۆژیش بەردەوام دەبێت.