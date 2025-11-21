بەڕێوەبەری ئاوی هەولێر: پڕۆژەی فریاگوزاریی خێرای ئاو وەرچەرخانێکی گەورەیە

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری ئاوی هەولێر ڕایدەگەیەنێت، پڕۆژەی فریاگوزاریی خێرای ئاو، وەرچەرخانێکی گەورەیە بە ئاراستەی باشترکردنی کواڵێتیی ئاو و ژیانی دانیشتووانی پایتەخت، هاوکات ڕێگرییەکی بنەڕەتییە لە بەفیڕۆدانی ئاوی ژێرزەوی.

ڕابەر حوسێن، بەڕێوەبەری ئاوی هەولێر، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان 24 ئاشکرای کرد، پڕۆژەی فریاگوزاریی خێرای ئاوی هەولێر توانایەکی بەرزی هەیە و لە ئێستادا نزیکەی 7 هەزار و 500 مەتر سێجا ئاوی خاوێن بۆ شارەکە دابین دەکات، ئەمەش کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر باشبوونی دۆخی ئاو هەبووە.

پاراستنی ئاوی ژێرزەوی

یەکێک لە گرنگترین تایبەتمەندییەکانی ئەم پڕۆژەیە، وەک ئەوەی بەڕێوەبەری ئاوی هەولێر ئاماژەی پێ داوە، پاراستنی سامانی ئاوە، ناوبراو ڕوونی کردەوە: ئەو پڕۆژە پیشەسازییانەی پێشتر بۆ کارەکانیان پشتیان بە لێدانی بیر و ئاوی ژێرزەوی دەبەست، ئێستا بە ڕێژەی 100% گواستراونەتەوە سەر پڕۆژەی فریاگوزاریی خێرا و ئاوی خاوێنیان بۆ دابین کراوە، ئەم هەنگاوەش بە دەسکەوتێکی ژینگەیی و ستراتیژی دادەنرێت بۆ پاراستنی ئاوی ژێرزەوی لە وشکبوون.