بە فەرمی خولی ئەستێرەكانی عێراق دەوەستێت

قۆناغی 16ـی جامی عێراق بەڕێوە دەچێت

پێش 51 خولەک

خولی ئەستێرەكانی عێراق لە دوای تەواوبوونی ئەم گەڕە بەهۆی هەڵبژاردەی عێراق دەوەستێت و لەم ماوەیە قۆناغی 16ـی جامی عێراق بەڕێوە دەچێت.

بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، رۆژی یەكشەممەی داهاتوو لە دوای تەوبوونی سەرجەم یارییەكانی گەڕی حەوتەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق، خولەكە دەوەستێت، لە بەرامبەردا یارییەكانی قۆناغی 16ـی جامی عێراق بەڕێوە دەچێت.

هۆكاری وەستانی خولەكە بۆ بەشداریكردنی هەڵبژاردەی عێراق دەگەڕێتەوە كە بڕیارە لە رۆژی 25ـی ئەم مانگە جامی عەرەبی لە وڵاتی قەتەر بە بەشداری 9 هەڵبژاردەی عەرەبی (تونس، جەزائیر، مەغریب، میسر، قەتەر، ئیمارات، سعوودیە، ئوردن و عێراق بەڕێوە بچێت.

سەرچاوەیەكی نزیك لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق، بە كوردستان24ـی راگەیاند، گراهام ئارنۆڵد راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق ژمارەیەك یاریزانی نوێی بەشداربووی خولی ئەستێرەكانی عێراق بۆ پاڵەوانێتی جامی عەرەبی بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق دەكات.