سەرۆکی بایرن میونشن، ڕیال مەدرید و بارسێلۆنا بێهیوا دەكات

پێش 21 کاتژمێر

هێربێرت هاینەر، سەرۆكی یانەی بایرن باسی لە داهاتووی بەرگریکاری فەرەنسی دایۆت ئوپامێکانۆی کرد کە گرێبەستەکەی لەگەڵ یانە باڤارییەکە لە كۆتایی ئەم وەرزە تەواو دەبێت، لەمبارەیەوە دەڵێت: ئاگادارین یانەكانی ئەورووپاین دەیانەوێت ئۆپامێكانۆ بگوازنەوە، بەڵام ئەو یاریزانە زۆر دڵخۆشە و دەیەوێت لەژێر سەرپەرشتی راهێنەرایەتی ڤینسێنت كەمپانی بەردەوام بێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 20 نۆڤێمبەری 2025، هێربێرت هاینەر، سەرۆکی بایرن میونشن لە لێدوانێكدا بۆ كەناڵی سكای سپۆرت رایگەیاند زۆر گەشبینە بە نوێکردنەوەی گرێبەستی ئۆپامێکانۆ، دەشڵیت: دایۆت لە بایرن هەست بە ئاسوودەیییەکی زۆر دەکات، زۆریش دڵخۆشە لە یاریكردن لەژێر سەرپەرشتی ڤینسێنت كەمپانی راهێنەری بەلجیكی.

ئۆپامێکانۆ، بەرگریکاری فەرەنسی تەمەن 27 ساڵ، لە هاوینی 2021 لە یانەی لایپزیگەوە بە بڕی 42 ملیۆن یۆرۆ پەیوەندی بە یانەی بایرن میونشنەوە کردووە، لە سەرجەم پاڵەوانێتییەکان 167 یاری كردووە و 5 گۆڵ و 10 ئەسیستیشی کردووە. جگە لەوەش 31 کارتی زەرد و 3 کارتی سووری وەرگرتووە.

بارسێلۆنا بڕیاری داوە ئۆپامێکانۆ بگوازێتەوە

ڕۆژنامەی بیڵدی ئەڵمانی ئاشكرای كردووە بارسێلۆنا بڕیاریداوە بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی هێڵی بەرگری بۆ وەرزی داهاتوو دایۆ ئۆپامێکانۆ لە یانەی بایرن میونشنەوە بگوازێتەوە.

لە لایەكی دیكەیشەوە ناوی چەندان بەرگریكاری دیكە لەسەر مێزی گفتوگۆیەكانی دێكۆی بەڕێوەبەری وەرزشی بارسێلۆنا و هانزی فلیكە، لەوانە ئیبراهیما كۆناتێ و مارك گویهی كە لە كۆتایی ئەم وەرزە گرێبەستی ئەو یاریزانانەش لەگەڵ یانەكانی لیڤەرپوول و كریستاڵ پاڵاس كۆتایی دێت، بەڵام بارسێلۆنا زیاتر لەسەر گواستنەوەی ئۆپامێكانۆ سوورە.

بیڵدی ئەڵمانی نووسیویەتی: پاریس سانجێرمان و ریال مەدرید داوای ئۆپامیكانۆ دەكەن، بە هەمان شێوە بۆ گواستنەوەی ئیبراهیما كۆناتێش لەسەرهێڵن، لە لایەكی دیكەیشەوە بایرن میونشن چاودێری بارودۆخی گویهی دەکات، پێش ئەوەی ئۆپامێکانۆ بڕیاری رۆیشتن بدات، ئەمە لە كاتێكدایە یانەكانی مانچێستەر یونایتد و مانچێستەر سیتی لەگەڵ بەڕێوەبەری كارەكانی ئەو یاریزانە لە گفتووگۆدان.