کارەکانی دروستکردنی بەنداوی باوەنوور کە دەبێتە سێیەم گەورەترین سەرچاوەی کارەبا لە هەرێم بەردەوامە

پێش 12 کاتژمێر

بە گوژمەی 250 ملیار دینار، کارەکانی دروستکردنی بەنداوی باوەنوور لەسەر ڕووباری سیروان بەردەوامە؛ ئەم پرۆژە ستراتیژییە کە دەبێتە سێیەم گەورەترین بەنداوی بەرهەمهێنانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان، جگە لە کۆگاکردنی 30 ملیۆن مەتر سێجا ئاو، دەیان هەزار دۆنم زەویی کشتوکاڵی و سامانی ماسی لە سنووری گەرمیان دەبووژێنێتەوە.

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، کارەکانی دروستکردنی بەنداوی باوەنوور لەسەر ڕووباری سیروان بەردەوامە، کە بە یەکێک لە پرۆژە ستراتیژییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دادەنرێت و بڕیارە ببێتە سێیەم گەورەترین بەنداو بۆ بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا لە هەرێمدا.

باسی لەوەش کردووە، بەنداوی باوەنوور دەکەوێتە نێوان قەزاکانی دەربەندیخان و کەلار لەسەر ڕووباری سیروان، ئامانجی سەرەکیی پرۆژەکە بووژانەوەی کەرتی کشتوکاڵ و بەڕێوەبردنی سامانە ئاوییەکانە لە سنووری ئیدارەی گەرمیان.

ئەوەشی خستووەتەڕوو، بەنداوەکە توانای خەزنکردن و کۆگاکردنی 30 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە و بە بودجەی 250 ملیار دینار جێبەجێ دەکرێت. ئەم پرۆژەیە ڕۆڵێکی کاریگەر دەگێڕێت لە ئاودێریکردنی دەیان هەزار دۆنم زەویی کشتوکاڵی لە ناوچەکە، جگە لەوەی دەبێتە هۆی پەرەپێدانی سامانی ماسی.

پرۆژەکە لەژێر سەرپەرشتیی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بەنداو و کۆگاکانی ئاو بەڕێوەدەچێت و لەلایەن گرووپێک کۆمپانیاوە (جۆینڤێنچەری زۆزک، هایدرۆ کۆنستراکتیا و کۆمپانیای بەڵێندەر هابیکا) کارەکانی جێبەجێ دەکرێت.

تەواوبوونی ئەم بەنداوە، جگە لە سوودە کشتوکاڵییەکەی، دەبێتە پاڵپشتێکی بەهێز بۆ تۆڕی کارەبای نیشتمانی و ئاسایشی ئاو لە ناوچەی گەرمیان.