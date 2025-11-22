تاران دەخنکێت

پیسبوونی هەوا گەیشتە ئاستی مەترسیدار و دەرگای قوتابخانەکان لە چوار پارێزگا داخران

پێش 13 کاتژمێر

بەهۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی گەردیلە زیانبەخشەکان لە بەرگەهەوادا، دۆخی ژینگەیی تاران و چەند شارێکی دیکەی ئێران چووەتە قۆناغی مەترسیدارەوە و هۆشداریی توند بە هاووڵاتییان دەدرێت.

بەپێی نوێترین داتاکانی پێوەرەکانی کوالێتیی هەوا، ماوەی زیاتر لە چوار ڕۆژە کەشوهەوای تاران لە دۆخێکی نالەباردایە، شارەزایانی ژینگە و تەندروستی هۆشدارییان داوەتە دانیشتووانی ئەو شارە، بەتایبەت تووشبووانی نەخۆشییەکانی دڵ و کۆئەندامی هەناسە، هەروەها منداڵان و بەساڵاچووان، کە چالاکییە ڕۆژانەکانیان لە شوێنە کراوەکاندا سنووردار بکەن و خۆیان لە بەرکەوتنی ڕاستەوخۆی ئەو هەوا پیسە بپارێزن.

داخستنی قوتابخانەکان

شەپۆلی پیسبوونی هەوا تەنیا تارانی پایتەختی نەگرتووەتەوە، بەڵکو پارێزگاکانی ورمێ، تەورێز و یەزدیشی گرتووەتەوە، بەهۆی مەترسیی دۆخەکە لەسەر تەندروستیی گشتی، دەسەڵاتدارانی ئێران بڕیاریان دا بۆ ئەمڕۆ دەرگای قوتابخانە و ناوەندەکانی خوێندن لەو پارێزگایانەدا بەڕووی خوێندکاراندا دابخەن.