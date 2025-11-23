وەزارەتی پەروەردە داوا لە لە مامۆستایان و فەرمانبەران و قوتابیان دەکات پشتگیری هاندەرانی یانەی وەرزشی زاخۆ بکەن

پێش 11 کاتژمێر

وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕاگەیەندراوێکدا، داوا لە مامۆستایان و فەرمانبەران و قوتابیان و خوێندکاران دەکات، پشتگیری لەهاندەرانی یانەی وەرزشی زاخۆ بکەن.

یەکشەممە 23ةی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا دەڵێت:

بەمەبەستی پشتگیری لەهاندەرانی یانەی وەرزشی زاخۆ ، وەک یانەیەکی کوردستانی کە ئێستا بەربژێرن بۆ باشترین هاندەری وەرزشی لەسەر ئاستی جیهان ، بەسوپاسەوە داوا لە مامۆستایان و فەرمانبەران و قوتابیان و خوێندکاران دەکەین کە دەنگ بدەن بە هاندەرانی یانەی وەرزشی زاخۆ لە وێبسایتی فەرمی فیفا ، لەم لینکەدا بدەن.

وەزارەتی پەروەردە داوای لە بەرێوەبەری پەروەردەی قەزاکان کردووە کە ئەو بڵاو کراوەیە و لینکەکە لە گروپی بەڕێوەبەری ناوەندەکانی خوێندن و لەوێشەوە بۆ گروپی سۆشیال میدیای قوتابخانەکانی حکوومی و ناحکوومی دابنێن، ئاگەداری هەمووانیشی کردووەتەوە، دەنگدان تەنها چوار ڕۆژی ماوە.