سەرۆک بارزانی و ئەیاد عەلاوی قۆناغی دوای هەڵبژاردنی عێراقیان تاوتوێ کرد

پێش دوو کاتژمێر

رۆژی دووشەممە 24ی تشرینی دووەمی 2025، لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە دکتۆر ئەیاد عەلاوی، سەرۆکی بزووتنەوەی ویفاقی نیشتیمانی عێراقی و شاندێکی یاوەری کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی بارەگای بارزانی، لەو دیدارەدا رۆشنایی خرایە سەر پڕۆسەی سیاسیی عێراق و گۆڕانکاری و پێشهاتەکانی ناوچەکە بە گشتیی، هەروەها ئەنجامی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و قۆناغی دوای هەڵبژاردن و گفتوگۆی لایەنە سیاسییەکان بۆ پێکهێنانی کابینەیەکی نوێی حکومەتی فیدراڵ تاوتوێ کران.