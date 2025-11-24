هاتوچۆی هەولێر: خێرایی لێخوڕین لە شەقامێک زیادکرا

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاگاداری شوفێران دەکاتەوە، خێرایی لێخوڕینی ئۆتۆمبێل لە شەقامی هەولێر-کەرکووک زیادکراوە.

دووشەممە 24ـی تشرینی دووەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر ئاگاداری شوفێرانی شاری هەولێر دەکاتەوە، خێرایی ڕێگا پێدراو لە ڕێگای هەولێر- کەرکوک، لەبەرزە پردی چوارڕیانی جیهان تا بەرزەپردی 120 مەتری، لە 60 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا بەرز کرایەوە بۆ 80 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا .

بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر ڕایدەگەیەنێت: بڕیارەکە ئەمڕۆ لە کاتژمێر 6ـی ئێوارە دەچێتە بواری جی بەجێکردنەوە.