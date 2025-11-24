نێچیرڤان بارزانی بۆ کۆنسوڵی نوێی ئیمارات: هەموو پشتیوانییەک بۆ سەرخستنی ئەرکەکەت پێشکەش دەکەین

پێش 42 خولەک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە میانی پێشوازیکردن لە کۆنسوڵی گشتیی نوێی ئیمارات، وێڕای پیرۆزبایی دەستبەکاربوون، جەختی لە ئامادەیی هەرێمی کوردستان کردەوە بۆ پێشکەشکردنی هەموو کارئاسانی و پشتیوانییەک بەمەبەستی سەرخستنی ئەرکە دیپلۆماسییەکانی ناوبراو.

پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە 24ـی تشرینی دووەمی 2025، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە شاری هەولێر پێشوازی لە ئەحمەد حەسەن ئەلشححی، کۆنسوڵی گشتیی نوێی ئیمارات لە هەرێمی کوردستان کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، لە دیدارەکەدا سەرۆکی هەرێمی کوردستان هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست و هەموو هاوکارییەکی دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستانی بۆ خستە ڕوو.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکدا، هەردوولا بە بایەخەوە باسیان لە ئاستی بەرز و دۆستانەی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئیمارات کرد و خواستی هاوبەشی خۆیان بۆ برەودانی زیاتر بەو پەیوەندییانە و فراوانکردنی هاریکارییە هاوبەشەکان لە سەرجەم بوارەکاندا دووپات کردەوە. هاوکات گفتوگۆیەکی ورد کرا لەبارەی ڕەخساندنی دەرفەتی کار و هاندانی وەبەرهێنانی ئیماراتی لە بازاڕ و کەرتە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستاندا.

لەکۆتایی دیدارەکەشدا تاوتوێی دۆخی سیاسیی عێراق و هەرێمی کوردستان کرا و پرسی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران و پێشهاتە سیاسییەکان وەک تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بیروڕایان لەبارەوە ئاڵوگۆڕ کرا.