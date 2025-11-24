ئەردۆغان: بەردەوام دەبین بۆ سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی

پێش 34 خولەک

ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا لەدوای بەشداریکردنی لە لووتکەی G20 لە ئەفریقای باشوور بەڕێوەچوو، قسەی بۆ رۆژنامەنووسان کرد و ڕایگەیاند، وەک هاوپەیمانی گەل بە هەماهەنگی لەگەڵ مەهەپە کارەکانی پرۆسەی تورکیای بێ تیرۆر ئەنجام دەدەن.

سەرۆک کۆماری تورکیا گوتی: بەم مۆدێلی کارکردنە بەبێ هیچ کێشەیەک پرۆسەکەیان گەیاندووەتە ئەم قۆناغەی ئێستا و ئەو کۆمیسیۆنەی لە پەرلەمان دامەزرا و بەشداریکردن لایەنە سیاسییە جیاوازەکان تیایدا لەڕووی پرۆسەکەوە زۆر گرنگ بوو، هەروەها کۆمیسیۆن لەماوەیەدا کاری بەرچاوی بە ئەنجام گەیاند.

ئەردۆغان ئاماژەی بەوە دا، دوایین بڕیاری کۆمسیۆن کە بڕیاری دا شاندێک بچنە ئیمراڵی ڕێگە بۆ پرۆسەکە خۆش دەکات، کاریگەری خۆی دەبێت و پرۆسەی کۆتایی هاتنی تیرۆر خێراتر دەکات، جەخت لەوە دەکاتەوە، تاوەکوو دەگەنە مەودای تورکیایەکی بێ تیرۆر، بە ئارامی، دڵسۆزی، بوێری و ئیرادە بەردەوام دەبن لە کارکردن بۆ پرۆسەکە.