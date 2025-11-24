وەزارەتی بازرگانی: پڕکردنەوەی فۆرمی ئەلیکترۆنیی بەشەخۆراک گەیشتووەتە نزیکەی 94%

پێش 14 خولەک

وەزارەتی بازرگانیی هەرێم ڕایگەیاند، پرۆسەی پڕکردنەوەی فۆرمی ئەلیکترۆنیی بەشەخۆراک لە قۆناغی کۆتاییدایە و نزیکەی 94%ی هاووڵاتییان فۆرمەکەیان پڕ کردووەتەوە، لەسەر ئاستی پارێزگاکانیش هەڵەبجە یەکەم و هەولێریش دووەمی گرتووە.

ئەمڕۆ دووشەممە 24ی تشرینی دووەمی 2025، بەگوێرەی دواین ئاماری فەرمی کە لەلایەن ڕاگەیاندنی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بڵاوکراوەتەوە، پرۆسەی پڕکردنەوەی فۆرمی ئەلیکترۆنی بۆ ڕێکخستنی بەشەخۆراکی مانگانە گەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی.

بەپێی داتاکان، لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ڕێژەی 93.91%ی هاووڵاتییان فۆرمەکەیان پڕ کردووەتەوە.

لە ڕیزبەندی پارێزگاکاندا، پارێزگای هەڵەبجە بەرزترین ڕێژەی بەدەستهێناوە و لە پلەی یەکەمدایە، وردەکاریی ڕێژەکان بەم شێوەیەیە:

1. هەڵەبجە: 96.80%

2. هەولێر: 94.14%

3. سلێمانی: 93.68%

4. دهۆک: 93.67%

ڕۆژی دووشەممە، 10ی تشرینی دووەمی 2025، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، بۆ ماوەی 10ڕۆژ جارێکی دیکە دەرگای نوێکردنەوەی پسوولەی خۆراک بۆ فۆرمی ئەلیکترۆنی کرایەوە، ئەمەش وەک هەلێکی کۆتاییە بۆ ئەو هاووڵاتییانەی تا ئێستا فۆرمەکەییان پڕ نەکردووەتەوە.

نەوزاد شێخ کامیل جەختی کردەوە، ئەمە دەرفەتێکی نوێیە و گوتی: "بۆ هەموو عێراق و هەرێمی کوردستان، لە 10ی تشرینی دووەم، تاوەکوو 20ی تشرینی دووەم، مۆڵەت دراوە." ئەو سەدا13ی هاووڵاتییان کە ماون، دەتوانن لەم ماوەیەدا و بە خۆڕایی سەردانی ئەپلیکەیشنەکە بکەن و فۆرمە ئەلیکترۆنییەکە پڕ بکەنەوە بۆ ئەوەی لە وەرگرتنی بەشەخۆراکی مانگانە بێبەش نەبن.