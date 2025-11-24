نێچیرڤان بارزانی و ئەیاد عەللاوی پرسی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و قۆناغی دوای هەڵبژاردنیان تاوتوێ کرد

پێش 10 کاتژمێر

سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی بزووتنەوەی ویفاقی نیشتمانیی عێراق، لە دیدارێکدا دۆخی سیاسیی عێراق و سیناریۆکانی قۆناغی دوای هەڵبژاردنیان خستە بەر باس و جەختیان لە گرنگیی گفتوگۆی نێوان لایەنەکان کردەوە.

ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە 24ـی تشرینی دووەمی 2025، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە دکتۆر ئەیاد عەللاوی، سەرۆکی بزووتنەوەی ویفاقی نیشتمانیی عێراق و شاندێکی یاوەری کرد.

لە کۆبوونەوەکەدا بە وردی تیشک خرایە سەر دۆخی گشتیی سیاسی لە عێراق و هەرێمی کوردستان و خوێندنەوە بۆ دەرەنجامەکانی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق کرا. هەردوولا بیروڕایان لەبارەی کاریگەریی ئەنجامەکان لەسەر نەخشەی سیاسیی داهاتووی وڵات ئاڵوگۆڕ کرد.

تەوەرێکی سەرەکیی دیکەی دیدارەکە تەرخان کرا بۆ تاوتوێکردنی سروشتی گفتوگۆ و دانوستانی نێوان لایەنە سیاسییەکان.

لەم چوارچێوەیەدا باس لەو هەنگاوانە کرا کە پێویستە بنرێن بە ئاڕاستەی پێکهێنانی کابینەی داهاتووی حکوومەتی فیدراڵ لە عێراق، بە شێوەیەک کە وەڵامدەرەوەی قۆناغەکە بێت.