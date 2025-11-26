شارەوانی هەولێر: فێستیڤاڵێکی گەورە لە بەردەم قەڵا ساز دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، کارزان هادی، سەرۆکی شارەوانی هەولێر لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند، بە مەبەستی پیشاندانی سیمایەکی جوانتر بە شار و ڕەخساندنی هەلی کار بۆ گەنجان (کوڕان و کچان)، بڕیاری سازدانی فێستیڤاڵێکی گەورەمان داوە.

سەرۆکی شارەوانی دەڵێت: فێستیڤاڵەکە تایبەت دەبێت بە نمایشکردنی کاڵا و بەرهەمی بڕاندەکان، هەروەها دابینکردنی چەندان کۆشک و کەپر بۆ بەهرەمەندانی دەستڕەنگین لە بەردەم قەڵای هەولێر.

کارزان هادی ئاماژەی بەوەش کرد، فێستیڤاڵەکە لە 20ـی کانوونی یەکەمی 2025 دەست پێ دەکات و تا 1ـی کانوونی دووەمی 2026 بەردەوام دەبێت. بڕیارە زیاتر لە 25 هونەرمەندی ناوخۆیی بەشداری تێدا بکەن و چەندان چالاکی جۆراوجۆر بۆ منداڵان و خێزانەکان ئەنجام بدرێت، تا بتوانین کەشێکی ئارام بۆ دانیشتووانی شار و گەشتیاران فەراهەم بکەین.