شاندێکی مەکتەبی سیاسیی پارتی سەردانی مەکتەبی سیاسیی یەکگرتووی کرد

پێش کاتژمێرێک

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، شاندێکی باڵای مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان سەردانی مەکتەبی سیاسیی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کرد لە شاری هەولێر، بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر چەندین پرسی گرنگی پەیوەست بە دۆخی سیاسی ئێستای هەرێمی کوردستان و عێراق.

شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان:

- هۆشیار زێباری، ئەندامی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسیی پارتی.

- عەلی حسێن، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی سلێمانیی پارتی.

- پشتیوان سادق، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی هەولێری پارتی.



شاندی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان:

- هادی عەلی: یاریدەدەری ئەمینداری گشتی.

- محمەمەد هاودیانی: ئەندامی مەکتەبی سیاسی.

- سەڵاحەددین بابەکر: گوتەبێژ و ئەندامی مەکتەبی سیاسی.



بەپێی زانیارییەکان، کۆبوونەوەکە چەند تەوەرێکی سەرەکی لەخۆدەگرێت، لەوانە: ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و دۆخی عێراق و ناوچەکە.

ئەم سەردانە لە کاتێکدایە کە هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەت لە بەغدا و هەولێر چڕبوونەتەوە، و کۆبوونەوەی لایەنە سیاسییەکان بە مەبەستی گەیشتن بە لێکتێگەیشتنی هاوبەش بەردەوامی هەیە.