فیفا لەبارەی تیروپشكی چامپیۆنزلیگ بۆمبێك دەتەقێنێتەوە

عێراق ئەگەر سەربكەوێت رووبەڕووی هەڵبژاردەكانی ئەمریكای باشوور و ئاسیا نابێتەوە

پێش کاتژمێرێک

فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان ناسراو بە فیفا بڕیارێکی ناوازە و جیاواز بۆ سەرنجراكێشان و ورژاندنی مۆندیالی 2026 دەردەكات کە بۆ یەکەمجارە لە مێژوودا دڵنیایی دەدات لەوەی چوار هەڵبژاردەی پلەكانی سەرەوەی ریزبەندی جیهان تا قۆناغی پێشکۆتایی مۆندیال رووبەڕووی یەكتر نابنەوە، ئامانجی ئەم بڕیارەی فیفا بۆ ئەوەیە رووبەڕبوونە گەورەكان بكەونە قۆناغەكانی كۆتایی مۆندیال.

بڕیار مۆندیالی 2026 هاوینی داهاتوو بەهاوبەشی و بە میوانداریكردنی ئەمریکا، کەنەدا و مەکسیک بەڕێوەدەچێت، بەپێی ڕاپۆرتێكی فیفا، چوار هەڵبژاردەی سەرووی ڕیزبەندی جیهانی، ئیسپانیا (پلەی یەکەم)، ئەرجەنتین (دووەم)، فەرەنسا (سێیەم) و ئینگڵاند (چوارەم) بەسەر دوو نیوەی ڕیزبەندی قۆناغی کۆتاییدا دابەش دەکرێن.

بەپێی ئەم سیستەمە ئیسپانیا و ئەرجەنتین بەیەكەوە دەكەونە لایەك و فەرەنسا و ئینگڵاندیش دەكەونە لایەكەی دیكە، ئەمەش بەو مانایەیە دێت كە ئینگلاند و فەرەنسا تا قۆناغی پێش کۆتایی بەرامبەر ئیسپانیا و ئەرجەنتین یاری ناكەن، ئەم سیناریۆیە لە كاتێكدا كارا دەبێت ئەگەر ئەم چوار تیپە لە قۆناغی یەكەمی كۆمەڵەكانی مۆندیال لە پێشەنگی كۆمەڵەكان بمێننەوە.

بەپێی سیستمە نوێیەکە، ئەو تیپانەی پێشەنگی كۆمەڵەكانیان دەگرن لە قۆناغەكانی سەرەتای مۆندیال رووبەڕووی یەكتر نابنەوە، ئەم شێوازە لە چامپیۆنزلیگیش جێبەجێ دەكرێت، فیفا ئامانجی ئەوەیە لە قۆناغە سەرەتاییەکانی مۆندیال پێکدادانی گەورە روونەدات، بۆ ئەوەی تیپە گەورەكان تا قۆناغەكانی كۆتایی مۆندیال بمێننەوە، ئەمەش وروژاندن و سەرنجراكێشانی بینەر بۆ مۆندیالی 2026 زیاتر دەکات و گەرەنتی رووبەڕبوونەوەی گەورە و چێژبەخش بۆ قۆناغەكانی دواتری مۆندیال زیاد دەكات، فیفا لە تیروپشکی جامی جیهانی یانەکان سیستەمێکی هاوشێوەی بەکارهێنا، کە هاوینی ئەمساڵ لە ئەمریكا بەڕێوەچوو، چێڵسی بووە پاڵەوان.

شێوازی رووبەڕبوونەوەكانی مۆندیالی 2026

فیفا ئەو هەڵبژاردانەی لە رێگەی پلەی ئۆف دەیانەوێت بلیتی مۆندیالی 2026 ببڕن لە ئاستی چوارەم دادەنێت. بە هەمان شێوە ئوردن و كاپ ڤێردی و کوراساو لە ئاستی چوارەم دەبن، لە بەرامبەردا ئۆزبەکستان کە بۆ یەکەمجارە بەشداریی مۆندیال دەكات لە ئاستی سێیەم دەبێت.

مۆندیالی 2026 لە دوازدە كۆمەڵە پێك دێت، هەر کۆمەڵەیەك چوار هەڵبژاردە لە خۆی دەگرێت، سەرەتا تیروپشكەكە بە دیاریكردنی پێشەنگی كۆمەڵەكان دەست پێدەكات.

سێ وڵاتی میواندار، مەكسیك دەبێتە پێشەنگی كۆمەڵەی یەكەم، كەنەدا پێشەنگی كۆمەڵەی دووەم، ئەمریكاش لە پێشەنگی كۆمەڵەی چوارەم دەبێت، تۆپی تیروپشكی 3 وڵاتی میواندار بە ئاڵای وڵاتەكانیان نەخشێندراوە وەكو ئاماژەیەك هەریەكێك لەو 3 هەڵبژاردەیە یارییەكانیان لەنێو یاریگەی خۆیان دەكەن،

بەپێی سیستەمی كۆمپیوتەر هەڵبژاردەكانی ئاستی دووەم، سێیەم و چوارەم بەسەر دوازدە كۆمەڵەكە دابەش دەكرێن، بەڵام سیستەمەكە دڵنیایی دەدات كە ئیسپانیا، ئەرجەنتین، فەرەنسا و ئینگلاند تا قۆناغەكانی كۆتایی رووبەڕووی یەكتر نابنەوە.



یاسایەكانی تیروپشكی مۆندیالی 2026

ـ لە هیچ كۆمەڵەیەك دوو تیپی یەك كیشوەر لەخۆناگرێت، بۆ نموونە ئەگەر كۆلۆمبیا بكەوتە كۆمەڵەی دووەم، نابێت لە هەمان كۆمەڵەكە هەڵبژاردەیەكی وەكو بەرازیل یان ئەرجەنتین هەبێت، جگە لە كیشوەری ئەورووپا نەبێت كە 16 تیپیان بۆ مۆندیالی داهاتوو سەردەكەون، بەمەش لە كۆی ئەو 12 كۆمەڵەیە، لە چوار كۆمەڵەیان دوو هەڵبژاردەی ئەورووپا دەكەونە هەمان كۆمەڵە.

ـ رێگای یەكەم بەپێی سیستەمە نوێیەكەی فیفا، هەڵبژاردەكانی نیو كاڵیدۆنیا، جامایكا و كۆنگۆ لە ئەگەری سەركەوتنیان بۆ مۆندیال نابێت بخرێنە كۆمەڵەیەك كە هەڵبژاردەیەكی ئەمریكای باكوور یان ئەفریقیای تێدا بێت.

ـ ڕێگای دووەم بەپێی سیستەمی فیفا، هەڵبژاردەكانی بۆلیڤیا، سورینام و عێراق لە ئەگەری سەركەوتنیان بۆ مۆندیال نابێت بكەونە كۆمەڵەیەك كە هەڵبژاردەیەكی ئەمریكای باشوور، كۆنكاكاف یان ئاسیای تێدا بێت.

دۆخی هەڵبژاردە عەرەبییەكان

مۆندیالی 2026 بۆ یەكەمجارە لە مێژوودا بە بەشداریی 48 هەڵبژاردە بەڕێوە دەچێت، لە كۆی حەوت هەڵبژاردەی عەرەبی، پێنجیان لە لە ئاستی سێیەم دادەنرێن، بەڵام مەغریب لە ئاستی دووەمە، لە پۆتی دووەمدایە، ئوردنیش یەکەم یاری خۆی لە مۆندیال لە ئاستی چوارەم دەكات، عێراقیش ئەگەر لە رێگەی پلەی ئۆف سەربكەوێت لە ئاستی چوارەم جێگیر دەبێت.



ئاستی یەكەم: کەنەدا، مەکسیک، ئەمریکا، ئیسپانیا، ئەرجەنتین، فەرەنسا، ئینگلاند، بەرازیل، پۆرتوگال، هۆڵەندا، بەلجیکا و ئەڵمانیا.

ئاستی دووەم: کرواتیا، مەغریب، کۆڵۆمبیا، ئۆرۆگوای، سویسرا، ژاپۆن، سەنیگال، ئێران، کۆریای باشوور، ئیکوادۆر، نەمسا و ئوسترالیا.

ئاستی سێیەم: نەرویج، پەنەما، میسر، جەزائیر، سکۆتلەندا، پاراگوای، تونس، کەناری عاج، ئۆزبەکستان، قەتەر، سعودیە و باشووری ئەفریقا.

ئاستی چوارەم: ئوردن، كاپ ڤێرد، غانا، کوراساو، هایتی، نیوزلەندا، براوەی پلەی ئۆفی نێوان کیشوەرەکان.