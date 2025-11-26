وەزارەتی پلاندانانی عێراق ئەنجامی کۆتایی سەرژمێریی ڕاگەیاند

پێش 45 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، محەممەد عەلی تەمیم، وەزیری پلاندانانی عێراق، ئەنجامی کۆتایی سەرژمێری گشتی دانیشتوانی عێراقی ڕاگەیاند و کۆمەڵگەی عێراقی بە گەنج وەسفکرد.

محەممەد عەلی تەمیم، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، کۆی گشتی خێزانەکان لە عێراق گەیشتووەتە هەشت ملیۆن و 54 هەزار و 385 خێزان

ئاماژەی بەوەشکرد، کۆی ژمارەی دانیشتوانی عێراقی و بیانییەکان گەیشتووەتە 46 ملیۆن و 118 هەزار و 793 کەس. گوتیشی: ژمارەی ئەو بیانیانەی لە عێراق نیشتەجێن، 340 هەزار و 131 کەس بووە، هەروەها ژمارەی دانیشتوانی عێراقی 45 ملیۆن و 778 هەزار کەس بووە.

وەزیری پلاندانانی عێراق باسی لەوەشکرد، ژمارەی نێرەکان گەیشتووەتە نزیکەی 23 ملیۆن و 161 کەس کە دەکاتە 50.2%ـی دانیشتوان، لەکاتێکدا ژمارەی مێینە گەیشتووەتە 22 ملیۆن و 957 هەزار کەس کە دەکاتە 49.8%ـی کۆی دانیشتوان. دەشڵێت: ژمارەی ئەو خێزانانەی لەلایەن پیاوانەوە سەرۆکایەتی دەکرێن، زیاتر لە حەوت ملیۆن خێزانە، ژمارەی ئەو خێزانانەی لەلایەن ئافرەتانەوە سەرکردایەتی دەکرێن زیاتر لە 910 هەزار خێزانە.

ڕاشیگەیاند، ژمارەی تاکەکانی کۆمەڵگە کە تەمەنیان لە سفر تا 14 ساڵانە گەیشتووەتە 16 ملیۆن و 555 هەزار کەس، ئەمەش ئاماژەیە کە کۆمەڵگەی عێراقی کۆمەڵگەیەکی گەنجە، ژمارەی ئەو تاکانەی تەمەنیان لە نێوان 15 بۆ 64 ساڵە کە بەدەستی کار دادەنرێن، گەیشووتە 27 ملیۆن و 875 هەزار کەسە، کە دەکاتە 60%ـی دانیشتوانی عێراق. هەروەها ئەوانەی تەمەنیان لە سەرووی 65 ساڵیەوەیە ملیۆنێک و 988 هەزار کەسە.

باسی لەوەشکرد، ڕێژەی خاوەندارێتی خانووبەرە لە 72.14%.ـە، خانووی کرێ 19.41%.ـە و هەروەها کۆی گشتی یەکەکانی نیشتەجێبوون، هەشت ملیۆن و 340 هەزار یەکەیەی نیشتەجێبوونی تایبەتە بەبێ باڵەخانەی حکوومی و سەربازی.

لە ماوەی 37 ساڵی ڕابردوودا، عێراق لە 20 و 21ـی تشرینی دووەمی 2024، یەکەم سەرژمێری گشتیی دانیشتوانی ئەنجامدا.