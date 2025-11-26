وێندی گرین: پەیوەندییەکانی ئەمەریکا و هەرێمی کوردستان مێژوویین

پێش دوو کاتژمێر

کونسڵی گشتی ئەمەریکا ستایشی پەیوەندییەکانی ئەمەریکا و کوردستان دەکات و ئاماژە بەوە دەکات، پەیوەندییەکانی نێوانیان مێژوویین.

چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، لە میانی بەشداریکردنی لە کردنەوەی فرۆشگایەکی تایبەت بە خواردنی ئەمەریکا، وێندی گرین کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا ڕایگەیاند، کردنەوەی فرۆشگاکە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی ئەمەریکا و کوردستانە، لەهەمان کاتدا هێنانی ئەو بەرهەمانه‌یە كه‌ خەڵک دەیەوێت.

هەروەها گوتی: سوپاسگوزارم بۆ ئەو دەرفەتەی دەتوانم لێرە و نوێنەرایەتی ئەمەریکا بکەم لە شوێنێک، کە مێژوویەکی بە هێز و قووڵی هەیە.

کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر گوتیشی: پەیوەندییەکانی نێوان ئەمەریکا و هەرێمی کوردستان مێژوویین. لێرە داواکارییەکی زۆر بۆ بەرهەمەکانی ئەمەریکا هەبوو، بێگوومان ئاسان نییە بازرگانییەک دابمەزرێنی، بە دڵنیاییشەوە ئاسان نییە دەستبکەی بە بونیادنانی پردێک لە نێوان ئەمەریکا و کوردستان.