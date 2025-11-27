بەریتانیا داوای سزادانی ئەنجامدەرانی هێرشەکەی کۆرمۆر دەکات

پێش کاتژمێرێک

بەریتانیا داوای سزادانی ئەنجامدەرانی هێرشەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر دەکات و دەڵێت "پشتگیریی هەوڵەکانی پاراستنی دامەزراوە بنچینەییەکان دەکەین."

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، عیرفان سددیق، باڵیۆزی بەریتانیا لە بەغدا لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس، بە "توندی" هێرشەکەی شەوی ڕابردووی (چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم)ـ، بۆ سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر، سەرکۆنە کرد.

وەک ئەوەی لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە "هێرشکردنە سەر هەر ژێرخانێکی بنەڕەتی هەڕەشە لە سەقامگیری عێراق و سەلامەتی گەلەکەی دەکات."

باڵیۆزی بەریتانیا دووپاتی دەکاتەوە، "لەگەڵ هاوبەشە عێراقییەکان وەستاوە و پشتگیری هەوڵەکانی پاراستنی دامەزراوە بنچینەییەکان دەکات." هاوکات داوا دەکات، لێپێچینەوە لەگەڵ ئەوانەدا بکرێت کە بەرپرسیارن لە هێرشەکە.

هاوکات، پاتریێک دۆرێل، باڵیۆزی فەرەنسا لە عێراق، لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس ڕایگەیاند "بە توندترین شێواز سەرکۆنەی هێرشەکەی دوێنێی شەو بۆ سەر کێلگەی غازی کۆرمۆر دەکەم. ژێرخانی وزە سوود بە سەرجەم هاووڵاتییان دەگەیەنێت. فەرەنسا پابەندی خۆی دووپات دەکاتەوە بۆ ئاسایشی عیراق، لە چوارچێوەکەشیدا بۆ کوردستان."

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی ڕابردوو (چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم)، هێرش کرایە سەر كێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە، بەڵام کۆمپانیای دانەغازی ئیماراتی لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند، کێڵگەکە بە "مووشەک" کراوەتە ئامانج.

بە گوێرەی هەردوو ڕاگەیەنراوەکەش، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ـی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.

بە گوێرەی زانیارییەکانی ماڵپەڕی کوردستان24، هێرشەکە کۆگای سەرەکی گلدانەوەی غازی بەرهەمهاتوو و ناوەندی دابەشکردنی غازی شلی بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان کردووەتە ئامانج، بەهۆیەوە کۆگایەک بە تەواوی وێران بووە و کۆگای دووەمیش زیانی پێگەیشتووە.

ئێستا هەر دوو کۆگاکە لە کار کەوتوون و بەهۆیەوە هەناردەی غازی شل بە تەواوی بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە، کە وێستگەکانی بازیان، خورمەلە، ماس، کواشێ، باعەدرێ و چەند وێستگەیەکی دیکە پێکهاتوون، بەهۆیەوە بڕی بەرهەمەهێنانی کارەبای نیشتمانی لە 4000 مێگاواتەوە بۆ 1500 مێگاوات کەمبووەتەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، بۆ چارەسەری خێرای کەمبوونەوەی کارەبا، هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان لە باڵەخانەی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان لە هەولێر کۆبوونەوە و ناوەندێکی ئۆپراسیۆنی هاوبەشیان پێکهێناوە بۆ ئەوەی هەرچی زووە بتوانرێت کێشەکان چارەسەر بکەن.