زەحمەتکێشان: هێرشە تیرۆریستیەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر ئیدانە دەکەین

پێش 9 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا مەکتەبی سیاسیی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان ڕایگەیاند، هێرشی دوێنێ شەوی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر ڕووداوێکی تێکدەرانە و تیرۆریستانەیە، ئامانج لێی زیانگەیاندنە بە ژێرخانی ئابووریی و کەرتی وزە و کارەبا لە هەرێمی کوردستان، هەروەها بۆ تێکدانی سەقامگیری سیاسیە لە هەرێمی کوردستان و عێراق.

ڕاشیگەیاند، ئێمە لە حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان، وێڕای ئیدانەکردنی ئەو کردەوە تیرۆریستیە، داواکارین لایەنە پەیوەندیدارەکان لە عێراق ئەو دەستە ڕەشە ئاشکرا بکەن و سنوورێک بۆ ئەو دیاردەیە دابنێن کە ناوەناوە ژێرخانی ئابووریی کوردستان بە ئامانج دەگرن.

دەشڵێت: ئەو کردەوەیە تیرۆریستیە، لە لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان دەخوازێت کە بە یەکگرتوویی بەڕووی ئەو ئاڵنگاریانە بوەستنەوە کە ئامانج لێی نانەوەی ئاژاوەیە لە هەرێمی کوردستان.

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی ڕابردوو (چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم)، هێرش کرایە سەر كێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە، بەڵام کۆمپانیای دانەغازی ئیماراتی لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند، کێڵگەکە بە "مووشەک" کراوەتە ئامانج.

بە گوێرەی هەردوو ڕاگەیەنراوەکەش، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ـی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.