ڕێکخەری سەنتەری میترۆ: ڕووناکی دەگەڕێتەوە و تاریکی شەرمەزار دەبێت

پێش 22 خولەک

ڕەحمان غەریب، ڕێکخەری سەنتەری میترۆ بۆ ئازادی ڕۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان دەڵێت: هێرشی ئەم دواییەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر، نوێنەرایەتی لایەنێکی دیکەی ململانێی نێوان پڕۆژەکانی گەشەپێدان و هێزەکانی "دەوڵەتی هاوتەریب" دەکات.

ئەو قسانەی غەریب لە وەڵامی ئەو هێرشەدا بوو، کە شەوی ڕابردوو سنووری چەمچەماڵ کرایە سەر کێڵگەی غازی سروشتی کۆرمۆ و بووە هۆی پچڕانی کارەبا، لەمبارەوە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک نوویسیویەتی: ئەوەی ڕوودەدات هەوڵێکە بۆ خنکاندنی وڵات بە دووکەڵی وابەستەیی و گەندەڵی.

ڕەحمان غەریب پێی وایە وەڵامی ڕاستەقینەی ئەم هێرشانە لە ئیرادەی گەلدایە و ڕایدەگەیەنێت، "ئەو ڕووناکیەی کە ناوچەکە هەوڵی دامەزراندنی دەدات لە ڕێگەی گەشەپێدانەوە بەهێزترە لە تاریکی درۆنەکان".

ڕێکخەری سەنتەری میترۆ دەڵێت: "ڕووناکی دەگەڕێتەوە و تاریکی شەرمەزار دەبێت".

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و کارەبا، نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی ڕابردوو (چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم)، بە "درۆن" هێرش کراوەتە سەر كێڵگەی غازی کۆرمۆر و بەهۆیەوە، تەواوی هەناردەی غاز بۆ وێستگەكانی كارەبا ڕاگیراوە.

جەخت لەوەش کراوەتەوە "تیمەکانی هەردوو تیمی وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و كارەبا لەگەڵ كۆمپانیای دانە غاز لەسەر هێڵن بۆ بەدواداچوونی لێكەوتەكانی ڕووداوەكە و ئاسایكردنەوەی بارودۆخەكە".