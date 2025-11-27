فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی ناحکوومی:بێدەنگی بەرانبەر هێرشەکەی کۆرمۆر بشکێنن

پێش 22 خولەک

لە دوای هێرشە تیرۆریستییەکەی شەوی ڕابردوو بۆ سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر، فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی ناحکوومی هەرێمی کوردستان لە بانگەوازێکی بەپەلەدا ڕووی دەمی دەکاتە ڕێکخراوە ناوخۆیی، عێراقی و نێودەوڵەتییەکان و داوایان لێ دەکات، چیتر تەماشاکەر نەبن، بەڵکو بە فەرمی پشتیوانیی خۆیان بۆ هەرێمی کوردستان دەرببڕن و هەڵوێستی ڕوونیان هەبێت دژی ئەو هەوڵانەی ئامانجیان تێکدانی ئابووری و سەقامگیریی هەرێمە.

فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی ناحکوومی لە هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ لە بەیاننامەیەکدا نیگەرانیی قوڵی خۆی نیشان داوە سەبارەت بە دووبارەبوونەوەی هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانی وزە لە هەرێمی کوردستان.

بەپێی بەیاننامەکە، ئەو هێرشە یەک لە دوای یەکانە تەنها زیانی ماددی نین، بەڵکو مەترسییەکی ڕاستەوخۆن بۆ سەر گیانی کرێکاران و هاووڵاتییان و هەوڵێکی نەزۆکن بۆ لێدان لە پڕۆسەی گەشەپێدان و خۆشگوزەرانیی خەڵکی کوردستان.

لە بەشێکی گرنگی بەیاننامەکەدا، فەرمانگەکە ئاماژەی بە دەسکەوتێکی ستراتیژیی حکومەتی هەرێم کردووە کە بریتییە لە دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ هاووڵاتییان؛ هەنگاوێک کە بە بوێرانە و گرنگ وەسف کراوە، بەتایبەت لە کاتێکدا کە هەموولایەک ئاگادارن لە سەرتاسەری عێراقی فیدراڵدا، جگە لە هەرێمی کوردستان، قەیرانی کارەبا بوونی هەیە، هێرشکردنە سەر کۆرمۆر بە هەوڵێک بۆ تێکدانی ئەم ئەزموونە سەرکەوتووەی ژێرخانی ئابووری لێک دەدرێتەوە.

فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی ناحکوومی داوای لە کۆمەڵگەی مەدەنیی جیهانی کردووە، ڕۆڵی کاریگەری خۆیان بگێڕن، چونکە پاراستنی ئاسوودەیی گەلان، بەهێزکردنی ئابووریی جیهان و پاراستنی ژینگە لە ئەرکە لەپێشینەکانی ڕێکخراوە مەدەنییەکانە، بۆیە داوا دەکەن لە ڕێگەی دەرکردنی بەیاننامە و هەڵوێستی فەرمییەوە، فشار دروست بکەن بۆ ڕاگرتنی ئەم هێرشە تیرۆریستییانە و پشتیوانی لە سەرکەوتنی گەلی کوردستان بکەن.