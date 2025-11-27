باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغدا: پێویستە دەستبەجێ لێپرسینەوە لە بکەرانی هێرشەکەی سەر کۆرمۆر بکرێت

پێش 39 خولەک

باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغدا، سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر کۆرمۆر دەکات و ڕایگەیاند، داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەین ڕێکاری پێویست و دەستبەجێ بۆ لێپرسینەوە لە ئەنجامدەرانی ئەم هێرشە تیرۆریستییە بگرێتەبەر؛ هاوکات جەختیش دەکاتەوە، دەبێت سەرجەم چەکەکان، بەتایبەتی درۆن، مووشەک و ڕۆکێتەکان، لەژێر کۆنترۆڵی دەوڵەتدا بن.

پێنجشەممە 27ـی تشرینی دووەمی 2025، باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغدا ڕاگەیەندراوێکی لەبارەی هێرشەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمەریکا بە توندی ئیدانەی هێرشە تیرۆریستییەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر دەکات.

دەشڵێت: ئێمە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هاوبەشە عێراقییەکانی دیکەمان، داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەین ڕێکاری پێویستە دەستبەجێ بۆ لێپرسینەوە لە ئەنجامدەرانی ئەم هێرشە تیرۆریستییە بگرێتەبەر، کە ئەمە نوێترین زنجیرە هەوڵی لایەنە تێکدەرەکانە بۆ شێواندنی سەقامگیریی عێراق و بەئامانجگرتنی وەبەرهێنانەکانی ئەمەریکا لە هەرێمی کوردستان.

لە ڕاگەیەندراوی باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغدا هاتووە، ئێمە ئامادەین پشتیوانی لە هەوڵەکانی پاراستنی ئەم ژێرخانە گرنگە بکەین و بەردەوامیش دەبین لە جەختکردنەوە لەسەر گرنگیی سەپاندنی سەروەریی عێراق لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو هەوڵانەی بۆ لاوازکردنی دەدرێن.

باڵیۆزخانەی ئەمەریکا جەختیش دەکاتەوە، دەبێت سەرجەم چەکەکان، بەتایبەتی درۆن، مووشەک و ڕۆکێتەکان، لەژێر کۆنترۆڵی دەوڵەتدا بن.

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی ڕابردوو (چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم)، هێرش کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە، بەڵام کۆمپانیای دانەغازی ئیماراتی لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند، کێڵگەکە بە "مووشەک" کراوەتە ئامانج.

بە پێی هەردوو ڕاگەیەنراوەکەش، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.