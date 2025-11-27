ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی: ئەوانەی هێرشیان کردووەتەوە سەر کێڵگەی کۆرمۆر دەبێت سزا بدرێن

پێش 10 خولەک

ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی ڕایانگەیاندووە، هێرشەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر مەترسی لەسەر ئابووری و خزمەتگوزاری تەواوی گەلانی عێراق دروست دەکات و ناکرێت ناکۆکی سیاسی ببێتە هۆی کرداری تیرۆریستی ئاماژەشیان داوە، نابێت ئەم تاوانە بەبێ سزا تێپەڕ ببێت و داواش دەکەن دەستبەجێ هەنگاوی کرداری بنرێت.

پێنجشەممە 27ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی کە لە 56 ڕێکخراوی ناحکوومی پێکدێن سەبارەت بە هێرشەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشیان بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەیان داوە، هێرشەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر مەترسی لەسەر ئابووری و خزمەتگوزاری تەواوی گەلانی عێراق دروست دەکات و لێدانە لە سەلامەتی و مافی سەرەکی هاووڵاتییان.

باس لەوەش دەکەن، ناکرێت ناکۆکی سیاسی ببێتە هۆی کرداری تیرۆریستی و تێکدانی ئابووری و ئاسایش و سەقامگیری و پەکخستنی خزمەتگوزارییە گشتییەکان؛ هاوکات ئەوانەی ئەم تاوانەیان ئەنجام داوە نابێت لە سزا دەربازببن.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئێمە کۆمەڵێک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە کوردستان و لە عێراق، دەنگی خۆمان یەک دەخەین، وە داوا دەکەین حکوومەتی فیدراڵی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستبەجێ هەنگاوی کرداری بنێن، بۆ ئەوەی ڕاستییەکان بۆ خەڵک ئاشکرا بکەن و لێپرسینەوە لە هەموو ئەو کەسانە بکەن کە ئەم کارە تاوانکارییەیان ئەنجام داوە بۆ ئەوەی ئەم جۆرە کردارانە دووبارە نەبنەوە.

لیستی تەواوی ناوی ئەو ڕێکخراوانەیە کە لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتوون:

Kurdistan Human Rights Watch

Accepting Others Organization

Legal Advice Organization

Humanitarian Help Hands

Al-Rashid Center for development

Barzani Charity Foundation

Youth Support and Development organization

منظمة دعم وتنمیة الشباب

مرکز میترو لحریة الصحافة

مرکز الرشید للتنمیة

مرکز اإلعالم الرقمی

منظمة طریقنا عراق لتطویر اإلعالم

مؤسسة سیدات األعمال العراقیة



تۆڕی هەماهەنگی ڕێکخراوەکان (CNO) - ئۆفیسی گشتی

ڕێکخراوی شەپۆ بۆ هۆشیاری گەنجان

فیدراسیۆنی ژنانی دیاسپۆرای کوردستانی

کۆمەڵەی دۆستایەتی کوردستان و فینلەندا

دەزگای نێودەوڵەتی پێشمەرگە بۆ کاری مرۆیی

ڕێکخراوی هێور بۆ گەشەپێدانی مرۆیی

ڕێکخراوی چووست بۆ گەشەپێدانی مرۆیی

ڕێکخراوی ڤەژین بۆ پەرەپێدانی تواناکانی گەنجان

ڕێکخراوی لوتکەی زانست بۆ پەرەپێدانی مرۆیی

ڕیکخراوی هەنگاوی نوێ بۆ پاڵپشتی مافەکانی ئافرەت

ڕیکخراوی ئاسا بۆ پەرەپێدانی یاسای و کۆمەڵایەتی

ڕێکخراوی سیرات بۆ گەشەپێدانی مرۆیی

ڕێکخراوی ڕاوبۆچون بۆ ڕاپرسی و هەڵبژاردن

ڕیکخراوی ڕۆزی کوردستان – هەلی کار ڕاهێنان

ڕێکخراوی نوێژین میدیا

ڕێکخراوی شارەکەم بۆ پەرەپێدانی گەنجان

ڕێکخراوی پەیامی پێنوس بۆ پەرەپێدانی بەردەوام

ڕێکخراوی وار بۆ پاراستنی ژینگە

تۆڕی ڕێکخراوە ناحکومییە مەدەنییەکانی سۆران

ڕێکخراوی ڕۆژگاری کورد

ڕێکخراوی شەنگ بۆ خزمەتی مرۆیی

ڕێکخراوی ستان بۆ هۆشیاری نەتەوەیی

ڕێکخراوی ئیلان بۆ داکۆکی لە مافەکانی مرۆڤ

ڕێکخراوی شەهید هیوا بۆ کاری مرۆیی

ڕزگارم لە ڕێکخراوی زیلا بۆ کاروباری مرۆڤایەتی – دهۆک

دەزگای ڕێڕوون

ڕێکخراوی نەمران بۆ گەشەپێدانی مرۆیی

بازان ئینستتیووت بۆ گەشەپێدانی مرۆیی و کلتووری

ڕێکخراوی لاوانی سەربەخۆیی

ڕێکخراوی میرگەمیری ژینگەیی

ڕێکخراوی داڤین بۆ گەشەپێدان و هاوکاری مرۆیی

ڕێکخراوی ڕەها بۆ گەشەپێدانی ڕۆشنبیری کۆمەڵایەتی

ڕێکخراوی جەنگاوەرانی وڵات

ڕێکخراوی بەندێر بۆ گەشەپێدان

ڕێکخراوی هێزی تاک بۆ گەشەپێدانی مرۆیی

دەزگای حبا بۆ گەشەپێدانی بەردەوام

ڕێکخراوی ئەیوار بۆ گەشەپێدانی توانای تاک

ڕێکخراوی دەوڵەت

ڕێکخراوا واردل بۆ گەشەپێدانی مرۆیی

ڕێکخراوا ئاڤ یا کوردستانێ