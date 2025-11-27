چوارچێوەی هەماهەنگی مەرجی بۆ کاندیدانی پۆستی سەرۆک وەزیران هەیە

پێش کاتژمێرێک

چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران ژمارەیەک داواکاری لە کاندیدەکان هەیە و لێژنەیەکی تایبەت چاوپێکەوتن لەگەڵ کاندیدەکان دەکات.

پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، فەهد جبووری سەركردە لە ڕەەوتی حیكمە، بە كوردستان 24ـی ڕاگەیاند: لیژنەی دەستنیشانكردنی سەرۆك وەزیران، چاوپێكەوتنی لەگەڵ ژمارەیەک كاندید بۆ پۆستی سەرۆك وەزیران كردووە، بەڵام ئەمجارە چوارچێوەی هەماهەنگی پێش ئەوەی كاندید هەڵبژێرێت، داوای چەند شتێك لەكاندیدەكان دەكات، لەوانە؛ كاندیدەكە دەبێت پێنج كاری هەرە لە پێشینەكانی بۆ دەوڵەت باس بكات، پاشان پلانەكانی بۆ جێبەجێكردنی كارەكانی پێشكەش بكات، لەگەڵ ئەو تیمەی هەڵیدەبژێرێت، چونكە كاندیدە بەهێزەكان پشت بە كەسی لێهاتوو دەبەستن و كاندیدەكانی دیكەش پشت بەو كەسانە دەبەستن كە زۆرتر لە میدیا دەردەكەون.

بەگوتەی سەركردەكە رەوتی حیكمە، یەكلاكردنەوەی كاندیدێك بۆ ئەو پۆستە كاتی پێویستە، بەڵام كار بۆ ئەوە دەكرێت بەخێرایی یەكلا بكرێتەوە.