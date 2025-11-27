چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر دەکات

پێش کاتژمێرێک

چوارچێوەی هەماهەنگی وێڕای سەرکۆنەکردنی توندی هێرشەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر، پشتیوانیی خۆی بۆ لیژنە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە دەردەبڕێت و هۆشداریش دەدات دەبێت ئەو هێرشە وەک هەڕەشەیەکی نیشتمانی مامەڵەی لەگەڵ بکرێت.

پێنجشەممە 27ـی تشرینی دووەمی 2025، چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە ڕاگەیەنراوێکی لەبارەی هێرشکردنە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر بڵاو کردەوە و ڕایگەیاندووە، سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر کێڵگەی کۆرمۆر کردووە، ئەم دەستدرێژییانە بۆ سەر وێستگە نیشتمانییەکان هەڕەشە لە ئاسایش و سەقامگیری و ئابوورییەکەی دەکات، خزمەت بەو لایانە دەکات دەیانەوێت وڵات لاواز بێت و ڕێگەی گەشەپێدان پەک بخەن.

لە ڕاگەیەنراکەدا هاتووە، چوارچێوە پاڵپشتی لەو لیژنەیە دەکات کە لەلایەن محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق پێکهێنراوە، بۆ لێکۆڵینەوە لە هێرشەکە و ئەو لایانەی لە هێرشەکە تێوەگلاون و ڕێکاری پێویست بۆ ئاشکراکردن و ڕێگریکردن لە دووبارەکردنەوەی ئەو هێرشانە بگرێت بەر.

چوارچێوەی هەماهەنگی جەختی لەسەر پێویستی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم هێرشە وەک هەڕەشەیەکی نەتەوەیی کردەوە کە نابێت سیاسی یان لایەنگری بەکار بهێنرێت.

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی ڕابردوو (چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم)، هێرش کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە، بەڵام کۆمپانیای دانەغازی ئیماراتی لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند، کێڵگەکە بە "مووشەک" کراوەتە ئامانج.

بە پێی هەردوو ڕاگەیەنراوەکەش، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.