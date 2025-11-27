ئومێد خۆشناو: حکوومەتی هەرێم لە هەموو ئاستێک لە هەوڵدایە بۆ تێپەڕاندنی ئەو دۆخە

پێش 42 خولەک

پارێزگاری هەولێر، ڕایگەیاند، سوپاسی هەموولایەک دەکەین، وەک شاخێکی خۆ نەچەمێن بەرانبەر هەوڵی ناحەزان و دوژمنان وەستاونەتەوە.

پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لەبارەی هێرشەکەی کێڵگەی غازی کۆرمۆر، ڕایگەیاند: سوپاسی هەموولایەک دەکەین، وەک شاخێکی خۆ نەچەمێن بەرانبەر هەوڵی ناحەزان و دوژمنان وەستاونەتەوە.

پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە داوە، حکوومەتی هەرێم لە هەموو ئاستێک لە هەوڵە بۆ تێپەڕاندنی ئەو دۆخە نەخوازراوە و دڵنیابن وەک هەمیشە سەرکەوتین و سەردەکەوین.

ئومید خۆشناو، باسی لەوەش کردووە، بە درێژای ڕۆژ لەگەڵ هەموولایەک بەتایبەت، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەت لەسەر خەتین و بەدڵنیایەوە، ئەو دۆخە چارەسەر دەبێ و وەک هەر جار سەر دەکەوین.

درەنگانی شەوی چوارشەممە 26ـی تشرینی دووەمی 2025، بە درۆن هێرش کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی غاز لە کێڵگەکە و هەناردەی غاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.

هەروەها بەرەبەیانیی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، هەردوو وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەیان بەوە دا، بەهۆی هێرشەکەوە تەواویی هەناردەی غاز بۆ وێستگەكانی كارەبا ڕاگیران.