پیسبوونی هەوا خوێندنی سەرەتایی لە پارێزگای ورمێ ڕاگرت

پارێزگای ورمێ
ئێران پیسبوونی هەوا ڕۆژهەڵاتی کوردستان

پارێزگای ورمێی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕایگەیاند، بەهۆی پیسبوونی هەواوە سبەی شەممە 29ـی تشرینی دووەمی 2025، لە قوتابخانە سەرەتاییەکانی ناوەندی ورمێ و سنووری 11 شاری پارێزگاکە پشووی فەرمی دەبێت، هاوکات سەرجەم پاڵاوگە و کارگە پیشەسازییەکان تا پاکبوونەوەی هەوا دادەخرێن.

پەیوەندییە گشتییەکانی پارێزگاکە لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، بڕیاری پشووەکە لە ورمێی ناوەندی پارێزگاکە و شارەکانی مەهاباد، خۆی، بۆکان، سەلماس، شنۆ، نەغەدە، شاهین دژ، میاندواب، باروق و چوار بورج، لە سەرجەم قوتابخانە سەرەتاییەکان و باخچەی ساوایان حکوومی و ناحکوومی دەگرێتەوە؛ باسی لەوەش کردووە، خوێندنی هەر دوو دەوامی بەیانیان و دوا نیوەڕۆیان بە ئۆنلاین دەبێت.

لە بەشێکی دیکەی بڕیارەکەی پارێزگای ورمێ هاتووە، ئەو دایکانەشی منداڵی شەش ساڵان بەرەو خواروویان هەیە، لە فەرمانگەکاندا دەوامیان بۆ کەم دەکرێتەوە و بە نۆرە دەوام دەکەن.

هەروەها هۆشداری داوەتە خەڵکی ئەو شارانە، بە تایبەت ئافرەتانی دووگیان، منداڵان، پیر و بەساڵاچووەکان، ئەوانەی نەخۆشی تەنگەنەفەسی و دڵیان هەیە، لە ماڵەکانیان بمێننەوە بۆ کاری گرنگ و پێویست نەبێت، لە ماڵەکانیان نەچنە دەرەوە.

هاوکات پارێزگاری ورمێ ڕایگەیاندووە، سەرجەمی ئەو پاڵاوگە و کارگە پیشەسازییانەی تاوەکوو 50 کیلۆمەتر لە ناوەندی شارەکان دوورن، بە تایبەت کارگەکانی بەرهەمهێنانی چیمەنتۆ، خشت، گەچ، ئاسن و کانزاکان، چەو و ئیزوگام، کار و چالاکییەکانیان ڕادەگیرێت، تا ئەو کاتەی هەوای شارەکان و ناوچەکە پاک دەبێتەوە.

 
 
