دەزگای خێرخوازیی بارزانی هاوکاری بەسەر 200 خێزان لە عەفرین دابەش کرد

پێش 13 خولەک

دەزگای خێرخوازیی بارزانی (BCF) لە هاوکارییە مرۆییەکانی لە ڕۆژئاوای کوردستان بەردەوامە، لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا هاوکاریی بەپەلەی خۆراک و پێداویستیی قوتابخانەی گەیاندە خێزانە ئاوارەکان و منداڵان لە عەفرین.

دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە هاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوی مرۆیی (Khalsa Aid) و بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی کاروباری کۆمەڵایەتیی عەفرین، سەبەتەی خۆراک و پێداویستیی پاککردنەوەیان بەسەر 200 خێزانی گەڕاوە لە ناو سەنتەری شاری عەفرین دابەش کرد.

دەزگاکە پرۆژەیەکی دیکەی بە هاوکاریی "دەزگای ئازار بۆ منداڵانی جیهان" (Azar Foundation) ئەنجامدا. لەم هەڵمەتەدا جانتای قوتابخانە، پێداویستییەکانی خوێندن و جلوبەرگ بەسەر 100 منداڵی بێسەرپەرشت لە عەفرین دابەش کرا، کە ئەمەش بەشێکە لە پلانێکی فراوانتری دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ هاوکاریکردنی 250 منداڵی بێسەرپەرشت لە ناوچە سنوورییەکانی عەفرین.

دەزگای خێرخوازیی بارزانی یەکەم ڕێکخراوی مرۆیی بوو کە دوای بوومەلەرزە وێرانکەرەکەی شوباتی 2023 گەیشتە عەفرین. لەو کاتەوە تا ئێستا، تیمەکانیان لە ناوچەکە ماونەتەوە و بەردەوامن لە پێشکەشکردنی هاوکاریی هەمەجۆر و خزمەتگوزاریی پزیشکی بە دانیشتووانی ناوچەکە.